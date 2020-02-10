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Sergen esfanesi gece hayatına'da hızlı girdi

Beşiktaş'a göreve gelmesi ile hem taraftarın hemde yönetimin beklentileri yüksek olan Sergen Yalçın gece hayatında boy gösteriyor

10 Şubat 2020 Pazartesi 12:30
Sergen esfanesi gece hayatına'da hızlı girdi

Beşiktaşın başına geldiği günden sonra 2 maçını da kazan Sergen, galibiyetlerinin sevincini İstanbul gecelerinde kutladı.Futbolculuk döneminde İstanbul gecelerinde adını sıkça duyuran Sergen hoca eski günlerini aratmadı.Gece boyunca yakından ilgilendiği genç bayanın MElisa Şalgam olduğu öğrenildi, 24 yaşındaki genç oyuncu gece boyunca Sergen Yalçın'ın yakın markajındaydı. 

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSergen YalçınMelisa ŞalgamGece Hayatı
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