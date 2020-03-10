Sergen Yalçın'dan derbi motivasyonu

Beşiktaş'ta hafta sonu oynanacaksinin önemi ve yapılması gerekenler ile ilgili motivasyon konuşması yapan Sergen hoca ilk görüşmeyi takımın 1 numarasıile yaptı.Başarlı teknik adamın Karius ile yaptığı özel konuşmada '' Sen bu takımın 1 numarasısın sezon içerisinde yediğimiz hatalı goller sonarı ağır eleştrilere maruz kaldın, bir kalecinin gol yememesi gibi bir durum olamaz bunu çok iyi biliyorum, sen iyi bir kalecisin bu maçta çok dikkatli olmalısın senden 10 numara bir performans bekliyorum, bu maçtaki performansın bizi tekrar şampiyonluk yarışına ortak eder sana olan güvenimizi boşa çıkarma '' dediği öğrenildi.