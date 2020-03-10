Başarlı teknik adamın Karius ile yaptığı özel konuşmada '' Sen bu takımın 1 numarasısın sezon içerisinde yediğimiz hatalı goller sonarı ağır eleştrilere maruz kaldın, bir kalecinin gol yememesi gibi bir durum olamaz bunu çok iyi biliyorum, sen iyi bir kalecisin bu maçta çok dikkatli olmalısın senden 10 numara bir performans bekliyorum, bu maçtaki performansın bizi tekrar şampiyonluk yarışına ortak eder sana olan güvenimizi boşa çıkarma '' dediği öğrenildi.
Sergen Yalçın'dan derbi motivasyonu
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın 26. hafta oynanacak Galatasaray derbisi için motivasyon konuşması yaptığı öğrenildi.
10 Mart 2020 Salı 11:31
Başarlı teknik adamın Karius ile yaptığı özel konuşmada '' Sen bu takımın 1 numarasısın sezon içerisinde yediğimiz hatalı goller sonarı ağır eleştrilere maruz kaldın, bir kalecinin gol yememesi gibi bir durum olamaz bunu çok iyi biliyorum, sen iyi bir kalecisin bu maçta çok dikkatli olmalısın senden 10 numara bir performans bekliyorum, bu maçtaki performansın bizi tekrar şampiyonluk yarışına ortak eder sana olan güvenimizi boşa çıkarma '' dediği öğrenildi.