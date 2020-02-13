Sergen Yalçın'dan ikisi bir arada

'ın gelişi ile takımın şut yüzdeleri artarken daha baskın ve topa hakim olan bir Beşiktaş izleyebiliyoruz, şuanda Sergen hoca'nın çözmesi gereken en önemli sorun kanat forvetlerinin oyunda daha etkili olarak satraforları rahatlatması gerekmekte,bunun için deneyimli hocanın hücüm şekli değişecekmi ya da nasıl bir oyun kurgusuna dönecek merak konusu, ancak'in takıma dahil olması'in yükselen performansı Sergen hoca'yı orta alanda ikisini de kullanıp şut özelliklerinden faydalanmak istemesi anlamına gelebilir. Diaby ve N'koudou'dan istediği performansı aldığı söylenemez o nedenle orta alanda bu Boateng ve Ljajic ikilisini aynı anda sahada görebiliriz.