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Sergen Yalçın'dan ikisi bir arada

Sergen Yalçın'ın takımın başına getirilmesinden sonra Beşiktaş'ın oyun anlayışında gözle görülür bir düzelme olması taraftarı ve yönetimi mutlu ediyor

13 Şubat 2020 Perşembe 10:08
Sergen Yalçın'dan ikisi bir arada

Sergen Yalçın'ın gelişi ile takımın şut yüzdeleri artarken daha baskın ve topa hakim olan bir Beşiktaş izleyebiliyoruz, şuanda Sergen hoca'nın çözmesi gereken en önemli sorun kanat forvetlerinin oyunda daha etkili olarak satraforları rahatlatması gerekmekte,bunun için deneyimli hocanın hücüm şekli değişecekmi ya da nasıl bir oyun kurgusuna dönecek merak konusu, ancak Boateng'in takıma dahil olması Ljajic'in yükselen performansı Sergen hoca'yı orta alanda ikisini de kullanıp şut özelliklerinden faydalanmak istemesi anlamına gelebilir. Diaby ve N'koudou'dan istediği performansı aldığı söylenemez o nedenle orta alanda bu Boateng ve Ljajic ikilisini aynı anda sahada görebiliriz.

Anahtar Kelimeler:
Sergen YalçınBoatengLjajic
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