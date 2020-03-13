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Sergen Yalçın derbi için hazır

Beşiktaş'ın başına geçtiğinden beri güzel işlere imza atan Sergen Yalçın'ın çıkacağı ilk derbi için planı şimdiden hazır.

13 Mart 2020 Cuma 10:33
Sergen Yalçın derbi için hazır

Tek Hedefinin Galatasaray derbisinden 3 puan ile dönmek olduğunu oyuncuları ile paylaşan Sergen Yalçın, derbi için kadroyu şekillendirmeye başladı. Sakatlıktan dönen ve formasına kavuşan  Gökhan Gönül sağ bekteki yerini alırken, Boateng'i ilk 11 başlatmak niyetinde olan Sergen hoca Ljajic'i hamle oyuncusu olarak değerlendirecek. Derbi hazırlıkları için yapılan antrenmanlarda oyuncuların derbide forma giyebilmek için hırslı oldukları  ve ekstra gayret göstermeleri teknik heyeti memnun etti. Gökhan Gönül'ün sağ bekteki yerini almasının ardından Lens'i Gökhan'ın önünde oynatmayı düşünen deneyimli hoca Ljajic ile birlikte Diaby ve Boyd'u da oyunun gidişatına göre oyuna dahil edecek.
 

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBeşiktaşDerbiSergen Yalçın
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