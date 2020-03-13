Sergen Yalçın derbi için hazır

Tek Hedefininsinden 3 puan ile dönmek olduğunu oyuncuları ile paylaşan, derbi için kadroyu şekillendirmeye başladı. Sakatlıktan dönen ve formasına kavuşan Gökhan Gönül sağ bekteki yerini alırken, Boateng'i ilk 11 başlatmak niyetinde olan Sergen hoca Ljajic'i hamle oyuncusu olarak değerlendirecek. Derbi hazırlıkları için yapılan antrenmanlarda oyuncuların derbide forma giyebilmek için hırslı oldukları ve ekstra gayret göstermeleri teknik heyeti memnun etti. Gökhan Gönül'ün sağ bekteki yerini almasının ardından Lens'i Gökhan'ın önünde oynatmayı düşünen deneyimli hoca Ljajic ile birlikte Diaby ve Boyd'u da oyunun gidişatına göre oyuna dahil edecek.