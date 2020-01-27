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Sergen Yalçın, efsanesi olduğu Beşiktaş'a teknik direktör olarak geri döndü

Beşiktaş spor kulübünün simge isimlerinden biri olan Sergen Yalçın, kulübe teknik direktör olarak geri döndü. Yönetim yeni teknik direktörlük için Yalçın'la anlaşma yaptı.

27 Ocak 2020 Pazartesi 17:55
Sergen Yalçın, efsanesi olduğu Beşiktaş'a teknik direktör olarak geri döndü

Beşiktaş yönetimi teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirdi. Siyah beyazlı ekibin efsaneleşen oyuncusu olan Sergen Yalçın kendisiyle bütünleşen takıma artık hocalık yapacak.

Sergen Yalçın ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 2,5 yıllık bir anlaşma sağlayan Beşiktaş yönetimi, bugün öğle saatlerinde Vodafone Park'ta gerçekleştiği toplantıda Yeni Malatyaspor'dan ayrılan teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşarak karşılıklı imzaları attılar.

Uzun yıllar boyunca siyah-beyazlı takımda oyunculuğunu sergileyen ve ismi kulüp ile iyice özdeşleşen Sergen Yalçın, bu kez teknik direktör olarak Beşiktaş'a ger dönmüş oldu. 47 yaşındaki teknik direktörün Çaykur Rizespor maçında takımı ile sahaya çıkması bekleniyor.

Sergen Yalçın, altyapısından yetiştiği Beşiktaş formasını 1990-1997 ve 2002-2006 yılları arasında olmak üzere iki farklı dönemde giymiş ve üç lig şampiyonluğu yaşamıştır. Futbol tarihinin en iyi oyuncularından biri olan Sergen Yalçın, 2008-2010 yıllar arasında da Beşiktaş'ın genç takımlarında bir dizi antrenörlük yaptı.


 

Son Güncelleme: 27.01.2020 18:06
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BeşiktaşTeknik DirektörSergen YalçınAnlaşma
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