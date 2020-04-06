Elimde olursa ikinci Sergen yaparım
47 yaşındaki teknik adamın, teknik olarak kendisine benzettiği 1.87 boyundaki Marchwinski için Başkan Çebi'ye "Hem 10 numara oynuyor. Hem forvet arkasında, hem de forvette oynayabiliyor. Elimde olsa bu çocuğu yeni Sergen yaparım" şeklinde bir mesaj attığı. Piyasa değeri 2.5 milyon euro civarında olan Marchwinski, iki ayağını da oldukça iyi kullanan 18 yaşındaki oyuncu, Polonya'nın çeşitli yaş kategorilerinde 17 kez forma giydi.
Sergen Yalçın'' elimde olsa ikinci Sergen yaparım''
Beşiktaş'ın gelecek planları dahilinde, genç oyuncuların transfer çalışmaları için yönetim çalışmalarına başladı.
06 Nisan 2020 Pazartesi 13:30
Elimde olursa ikinci Sergen yaparım