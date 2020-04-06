Sergen Yalçın'' elimde olsa ikinci Sergen yaparım''

'ın 47 yaşındaki teknik patronutehllikesinin geçmesini evinde beklerken UEFA-19 Avrupa şampiyonası maçlarını izlerken bir isim özellikle dikkatini çekti. Deneyimli hocanın dikkatini çeken bu oyuncu Lech Poznan'ın 18 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Filip Marchwinski olduğu bildirildi.

Elimde olursa ikinci Sergen yaparım

47 yaşındaki teknik adamın, teknik olarak kendisine benzettiği 1.87 boyundaki Marchwinski için Başkan Çebi'ye "Hem 10 numara oynuyor. Hem forvet arkasında, hem de forvette oynayabiliyor. Elimde olsa bu çocuğu yeni Sergen yaparım" şeklinde bir mesaj attığı. Piyasa değeri 2.5 milyon euro civarında olan Marchwinski, iki ayağını da oldukça iyi kullanan 18 yaşındaki oyuncu, Polonya'nın çeşitli yaş kategorilerinde 17 kez forma giydi.

