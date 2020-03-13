Sergen Yalçın ''elimizdeki bir çok oyuncudan iyi''

Sergen Yalçın
'ın hazırladığı raporda Beşiktaş
'ın eski futbolcusu Gökhan Töre
'de var, Sergen Yalçın'ın Yeni Malatyaspor'u çalıştırdığı dönemde takımına aldığı eski öğrencisi ile yeniden çalışmak istediğini yönetime bildirdi. Yönetim tarafından pek sıcak bakılmayan bu transfer
için Sergen Yalçın'ın '' elimizde bulunan kanat oyuncularının bir çoğundan daha iyi'' dediği öğrenildi. yapılan görüşme sonrasında Gökahn Töre'nin Beşiktaş'a dönmesi gündeme getirildi. Mali açıdan sıkıntıların olması nedeniyle transferde doğru adımlar atmak isteyen Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin geri dönmesinin uygun olacağı kararı verildi.