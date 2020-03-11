Sergen Yalçın '' Guardiola'ymış, Klopp'muş farketmez''

ın başarılı teknik direktörükonuk olduğu bir programda gündeme dair sorulan soruları yanıtladı. Sergen Yalçın BeIN Sports'a konuştu, yaptığı açıklamalarla herkesin dikkatini çekti, ''Ben kimseyi örnek almıyorum hatta'muş,y'mış hiç birini örnek almıyorum, biz gözümüzde çok büyütüyoruz ve abartıyoruz gelsinler Anadoluda bir kulüp çalıştırsınlar, bir Anadolu kulübünde o futbolu oynatsınlarda görelim '' açıklamasında bulundu. Program devam ederken konunun imza törenine gelmesinin ardından Sergen Yalçın '' Çok şaşırdım taraftarın ilgi alakası beni hem mutlu etti hemde duygulandırdı, Beşiktaş'ın oynaması gereken futbolu oynamaya çalışıyoruz sisteme uygun olan oyuncular oynayacak ve hatta sisteme uygun olan oyuncular transfer edilecektir.''dedi