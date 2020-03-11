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Sergen Yalçın '' Guardiola'ymış, Klopp'muş farketmez''

Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın konuk olduğu bir programda gündeme dair sorulan soruları yanıtladı.

11 Mart 2020 Çarşamba 09:42
Sergen Yalçın '' Guardiola'ymış, Klopp'muş farketmez''

Beşiktaşın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın konuk olduğu bir programda gündeme dair sorulan soruları yanıtladı. Sergen Yalçın BeIN Sports'a konuştu, yaptığı açıklamalarla herkesin dikkatini çekti, ''Ben kimseyi örnek almıyorum hatta Klopp'muş, Guardiolay'mış hiç birini örnek almıyorum, biz gözümüzde çok büyütüyoruz ve abartıyoruz gelsinler Anadoluda bir kulüp çalıştırsınlar, bir Anadolu kulübünde o futbolu oynatsınlarda görelim '' açıklamasında bulundu. Program devam ederken konunun imza törenine gelmesinin ardından  Sergen Yalçın '' Çok şaşırdım taraftarın ilgi alakası beni hem mutlu etti hemde duygulandırdı, Beşiktaş'ın oynaması gereken futbolu oynamaya çalışıyoruz sisteme uygun olan  oyuncular oynayacak ve hatta sisteme uygun olan oyuncular transfer edilecektir.''dedi

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSergen YalçınKloppGuardiola
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