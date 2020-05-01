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Sergen Yalçın onayladı, Arjantinli 10 numara Beşiktaşa geliyor

Beşiktaş'ın gelecek sezon için kadroda düşünmediği Ljajic'in yerine arayışlarını sürdürürken, Lille'de oynayan Gaitan transferine Sergen Yalçın'ın da çok istediği ifade ediliyor.

01 Mayıs 2020 Cuma 16:10
Sergen Yalçın onayladı, Arjantinli 10 numara Beşiktaşa geliyor

Beşiktaş’ın transfer çalışmaları devam ederken Lille’de oynayan Nico Gaitan menacerler aracılığıyla  Beşiktaş'a önerildi.Gelen bu öneri yönetimi ve teknik heyeti bir hayli heyecanlandırdı. Arjantinli 10 numaranın Lille ile sözleşmesi bittiği için bonservis bedeli ödenmeyecek. Kartal, gözden çıkardığı Ljajic’in yerine arayışlarını sürdürürken, Gaitan transferine Sergen Yalçın’ın da son derece sıcak baktığı iletildi. Başarılı hocanın Gaitan hakkında, “İkinci Sosa etkisi yapabilecek kapasitede” şeklinde görüş belirttiği de gelen haberler arasında.

En parlak dönemini Benfica’da yaşadı
Kariyerine Boca Juniors’ta başlayan Nico Gaitan, Benfica’daki performansıyla yıldızını parlatmış ve Atletico Madrid’e transfer olarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

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