Sergen Yalçın onayladı, Arjantinli 10 numara Beşiktaşa geliyor

Beşiktaş’ınçalışmaları devam ederken Lille’de oynayan Nicomenacerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi.Gelen bu öneri yönetimi ve teknik heyeti bir hayli heyecanlandırdı.linın Lille ile sözleşmesi bittiği içinbedeli ödenmeyecek. Kartal, gözden çıkardığı Ljajic’in yerine arayışlarını sürdürürken, Gaitan transferine’ın da son derece sıcak baktığı iletildi. Başarılı hocanın Gaitan hakkında, “İkinci Sosa etkisi yapabilecek kapasitede” şeklinde görüş belirttiği de gelen haberler arasında.

En parlak dönemini Benfica’da yaşadı

Kariyerine Boca Juniors’ta başlayan Nico Gaitan, Benfica’daki performansıyla yıldızını parlatmış ve Atletico Madrid’e transfer olarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.