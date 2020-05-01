En parlak dönemini Benfica’da yaşadı
Kariyerine Boca Juniors’ta başlayan Nico Gaitan, Benfica’daki performansıyla yıldızını parlatmış ve Atletico Madrid’e transfer olarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Sergen Yalçın onayladı, Arjantinli 10 numara Beşiktaşa geliyor
Beşiktaş'ın gelecek sezon için kadroda düşünmediği Ljajic'in yerine arayışlarını sürdürürken, Lille'de oynayan Gaitan transferine Sergen Yalçın'ın da çok istediği ifade ediliyor.
01 Mayıs 2020 Cuma 16:10
En parlak dönemini Benfica’da yaşadı