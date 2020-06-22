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Serie A'nın 26. haftasında Atalanta ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. Peki Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar

Koronavirüs nedeniyle bir süredir ertelenen İtalya Serie A'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Serie A'da 26. hafta mücadelesinde Atalanta ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. İtalyan traftarlar Atalanta-Sassuolo maçının ne zaman başlayacağını, saat kaçta olduğunu ve hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.

22 Haziran 2020 Pazartesi 13:40
Serie A'nın 26. haftasında Atalanta ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. Peki Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar
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Koronavirüs nedeniyle bir süredir ertelenen İtalya Serie A'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Serie A'nın 26. haftasında Atalanta ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. İtalyan traftarlar Atalanta-Sassuolo maçının ne zaman başlayacağını, saat kaçta olduğunu ve hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor. Atalanta virüs öncesi performansını sürdürerek Şampiyonlar Ligi hedefini sürdürmek için evinde 3 puan almak isteyecek. Futbolseverler Hellas Verona-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtını arıyor. 


Atalanta-Sassuolo karşılaşması Bein Sports 3 ekranlarından saat 20:30'da yayınlanmaya başlayacak. 

İlk 11'ler

Atalanta: Sportiello, F. Rossi, Djimsiti, Castagne, Pasalic, Malinovskyi, Bellanova, Sutalo, Taméze, Colley, Muriel

Sassuolo: Consigli; Toljan, G.Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; D.Berardi, Djuricic, Boga; Caputo


Son Güncelleme: 22.06.2020 13:40
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