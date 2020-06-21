Serie A'nın 26. haftasında Hellas Verona ile Cagliari kozlarını paylaşacak. Peki Hellas Verona-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Koronavirüs dolayı bir süreliğine ertelenen İtalya Serie A heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Serie A'nın 26. haftasında Hellas Verona ile Cagliari kozlarını paylaşacak. Futbolseverler Hellas Verona-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtını arıyor. Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Cagliari, Hellas Verona karşısında mutlak 3 puan parolasıyla mücadele edecek. Hellas Verona ise Avrupa Ligi hedefini sürdürmek için deplasmanda 3 puan almak isteyecek. Futbolseverler Hellas Verona-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtını arıyor.

Hellas Verona-Cagliari karşılaşması Bein Sports Max 1 ekranlarından saat 23:00'dan yayınlanmaya başlayacak. Bu karşılaşma son haftalara girmeden önce kazananın büyük bir avantaj sağlayacağı karşılaşma olarak dikkat çekiyor.