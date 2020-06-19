Sevilla - Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Sevilla – Barcelona maçı ne zaman? Hangi kanalda?

İspanya liginin 30. Haftasında Sevilla ile Barcelona deplasmana çıkacak. Barcelona 64 puan ile La Liga’nın zirvesinde yer alıyor. Ev sahibi Sevilla ise 51 puanla üçüncü sırada. Sevilla’da hiçbir oyuncunun cezası bulunmuyor, ancak Ousmane Dembele, Sergi Roberto ve Frenkie de Jong sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada yer almayacak.

Sevilla – Barcelona karşılaşması bu akşam saat 23:00’da Spor Smart’ta naklen yayınlanacak.