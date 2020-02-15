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Shane Larkin'dan kötü haber! A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Shane Larkin’den milli Takıma kötü haber geldi. Kısa süre önce Türk vatandaşlığına geçen Shane Larkin sakatlığından dolayı A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

15 Şubat 2020 Cumartesi 19:47
Shane Larkin'dan kötü haber! A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşlığına geçen ve A Milli Takım kadrosuna da alınan Shane Larkin sakatlığından dolayı A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı. Anadolu Efes’te forma giren basketbolcu 12 Dev Adam’ın Avrupa Şampiyonası Elemelerinde karşılaşacağı Hollanda ve İsveç maçlarını kaçıracak. Basketbol federasyonunda yapılan açıklamada Larkin’in 10 gün kadar parkelerden uzak kalacağı belirtildi.

Basketbol Federasyonundan Açıklama

Türkiye Basketbol Federasyonu Shane Larkin’in sakatlığını açıkladı. Açıklamada "FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Ankara’da 21 Şubat 2020 Cuma günü Hollanda ve 24 Şubat 2020 Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile karşılaşacak olan A Erkek Milli Takımımızda Shane Larkin sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak” denildi.

Shane Larkin sağlık kurulu raporuna göre 10 gün kadar maça çıkamayacak.

Son Güncelleme: 15.02.2020 19:47
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