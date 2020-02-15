Shane Larkin'dan kötü haber! A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşlığına geçen ve A Milli Takım kadrosuna da alınan Shane Larkin sakatlığından dolayı A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı. Anadolu Efes’te forma giren basketbolcu 12 Dev Adam’ın Avrupa Şampiyonası Elemelerinde karşılaşacağı Hollanda ve İsveç maçlarını kaçıracak. Basketbol federasyonunda yapılan açıklamada Larkin’in 10 gün kadar parkelerden uzak kalacağı belirtildi.
Basketbol Federasyonundan Açıklama
Shane Larkin sağlık kurulu raporuna göre 10 gün kadar maça çıkamayacak.
Son Güncelleme: 15.02.2020 19:47