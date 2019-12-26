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Sinemalarda e-bilet dönemi başlıyor

2020 yılında sinemalarda e-bilet dönemi başlıyor. Yerli ve yabancı film gösterimi yapan işletmeleri yakından ilgilendiren karar 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.

26 Aralık 2019 Perşembe 11:27
Sinemalarda e-bilet dönemi başlıyor

2020 yılına kısa bir süre kala yeni yılda hayatımıza girecek yeni uygulamalar da belli oluyor. IMEI kayıt ücretlerine uygulanacak ve trafik cezalarına uygulanacak zamlar ilk sıralarda yer aldı. Bu uygulamalardan birisi de sinemalarda e-bilet uygulaması olacak.

2020 e-belge zorunluluğu başlayacak

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın aldığı karar gereğince 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle e-belge uygulamasına geçiliyor. Mükellefler bu tarih itibariyle evraklarında e-belge taşımak zorunda olacak. E-fatura uygulaması 2018 brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzerindeki mükellefleri kapsıyor. 2018-2019 hesap dönemindeyse brüt satış hasılatı 5 milyon TL olan mükellefler 1 Ocak 2020 itibariyle e-defter uygulamasına geçiş yapacak.

Sinemada e-bilet, bankalardaysa e-dekont uygulanacak

Yerli ve yabancı film gösterimi yapan işletmeler, 1 Temmuz 2020 tarihi sonrasında e-bilet uygulamasına geçiş yapacaklar. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan D1 yetki belgesine sahip işletmeler de e-bilet uygulamasına geçiş yapacak. Bu işletmeler için belirlenen son tarih ise 1 Ocak 2021 olarak açıklandı.

Sigorta firmalarında da e-sigorta poliçesi zorunlu hale getiriliyor. Firmalar kendilerine verilecek süre zarfında e-sigorta poliçesi ve e-sigorta komisyon gider belgelerine geçiş yapmak zorunda kalacak. Bankalarda da e-dekont uygulaması başlatılıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu bazı bankaların uygulamaya geçişi zorunlu olacak. E-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükellefler 1 Ocak itibariyle e-defter uygulamasına geçecek.

e-Belge kullanan 140 bin mükellef bulunmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın uygulamasıyla sayının 300 bine çıkması hedefleniyor. Bu uygulamayla sahte ve yanıltıcı evrakların da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Son Güncelleme: 26.12.2019 11:27
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