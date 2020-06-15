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Sivasspor- Denizlispor ilk 11’ler belli oldu

Süper Lig'in 27. haftasında Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Denizlispor karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu.

15 Haziran 2020 Pazartesi 20:34
Sivasspor- Denizlispor ilk 11’ler belli oldu
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Süper Lig’in 27. haftasında Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Denizlispor karşı karşıya gelecek. Haftanın son maçında karşı karşıya gelecek Süper Lig ekiplerinin ilk 11’leri belli oldu. Sivasspor ve Denizlispor karşılaşmasında Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Mücadeleyi VAR odasından Hakan Ceylan takip edecek.  Saat 21.00’de yayınlanacak olan maç, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

 İlk 11’ler


Sivasspor: Samassa, Barış, Caner, Appindangoye, Uğur, Claudemir, Fatih, Mert Hakan, Emre Kılınç, Erdoğan, Yatabare

Denizlispor: Tolgahan, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Olcay, Aissati, Murawski, Sacko, Estupinan, Rodallega


Son Güncelleme: 15.06.2020 20:34
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