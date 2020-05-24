Sneijder efsanesi Galatasaray'a geri dönüyor

Galatasaray'da yaşanan kriz sonrası yardımcı antrenörlük için sürpriz bir isim gündeme getirildi. Hollanda basını Galatasaray'ın yeni yardımcı antrenörünün Wesley Sneijder olacağını duyurdu.
RTL Nieuws'de yer alan habere göre Wesley Sneijder, daha önce forma giydiği takımlardan birisinde antrenörlük hayatına başlamaya hazırlık yaptığı söylendi.
Hollandalı futbolcu, 2013-17 yılları arasında Galatasaray formasını giymişti. Sneijder, Süper Lig'de 124 maça çıkarken 34 gol ve 32 asist üretmişti.
Galatasaray'da Hasan Şaş'ın istifasının ardından yardımcı antrenörlük için Johan Elmander, Alber Riera ve Mario Jardel gibi birçok sarı kırmızılı eski yıldızın adı geçmişti.Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2020, 22:02