Sneijder efsanesi Galatasaray'a geri dönüyor

Galatasaray'da teknik heyette yaşanan Hasan Şaş depreminin ardından, boşalan yardımcı antrenörlük görevine Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in getirileceği iddia edildi.

Sneijder efsanesi Galatasaray'a geri dönüyor
    Abone Ol:

Galatasaray'da yaşanan kriz sonrası yardımcı antrenörlük için sürpriz bir isim gündeme getirildi. Hollanda basını Galatasaray'ın yeni yardımcı antrenörünün Wesley Sneijder olacağını duyurdu.

RTL Nieuws'de yer alan habere göre Wesley Sneijder, daha önce forma giydiği takımlardan birisinde antrenörlük hayatına başlamaya hazırlık yaptığı söylendi.

Sneijder, daha önce futbola antrenör olarak devam etmek istediğini delirtmiş hatta Hollanda'dan teklif da almıştı. Philip Cocu'nun yerine PSV'nin başına geçen Marc van Bommel'in teknik ekibine davet ettiği Sneijder, geçen sezon aldığı bu teklifi 'dinlenmek istiyorum' diyerek geri çevirmişti. Ancak Hollandalı yıldızın bir yıllık dinlenme süresinin dolduğu ve göreve hazır olduğu belirtildi.

Hollandalı futbolcu, 2013-17 yılları arasında Galatasaray formasını giymişti. Sneijder, Süper Lig'de 124 maça çıkarken 34 gol ve 32 asist üretmişti.

Galatasaray'da Hasan Şaş'ın istifasının ardından yardımcı antrenörlük için Johan Elmander, Alber Riera ve Mario Jardel gibi birçok sarı kırmızılı eski yıldızın adı geçmişti.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2020, 22:02

YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

2020 MSÜ Askeri lise başvuru tarihi ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi Sınav tarihi
MEB 2020 Öğretmen LGS sınav görevi başvuru tarihi
Günlük Burç Yorumları 25 Mayıs 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Maraşlı dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Yeni dizi Maraşlı'nın kanalı belli oldu!
Günlük Burç Yorumları 24 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Badem yağı saça nasıl uygulanır? Badem yağı ile saç bakımının faydaları
Yüz kızartıcı suçlar bekçi olmaya engel midir? Yüz kızartıcı suçlar nelerdir?
Instagram canlı yayın rekoru şuanda kaç?Türkiye Instagram canlı yayın rekoru kimde? Dünya’da en çok izlenen canlı yayın kaç?
36 ay vadeli temel ihtiyaç desteği başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar açıklandı mı?
1 Milyon Yazılımcı projesi nedir, başvuru nasıl yapılır? BTK Akademi başvuru ekranı ve eğitim süreci
Seyahat izni HES kodu nasıl alınır?
Fındık fiyatları ne kadar? 8 Mayıs 2020 Cuma Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Maksat Yarışmak Olsun yarışması başvuru şartları ve WhatsApp başvuru hattı
Günlük Burç Yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Ücretsiz maske başvurusu nasıl nereden yapılır? E-devlet ücretsiz maske başvurusu yapma
İŞKUR TYP İşçi Alımı ile PTT'ye, Belediyeler, Adliyeler Hastaneler, Valiliklere işçi alımı yapılacak!
Çarkıfelek 24 - 25 Mayıs yeni bölüm konukları
Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Elite yeni sezon onayını aldı
Netflix The Old Guard ne zaman yayınlanacak? Film fragmanı ve yayın tarihi belli oldu!
Hangi illere sokakta maske takma zorunluluğu getirildi?
Denizbank Tobb esnaf nefes kredisi son başvuru tarihi