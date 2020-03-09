Sofiane Feghouli yıldız gibi parlıyor

Özellikle Lig'in ikinci yarısında adete farklı bir kimlik ile oynayan Feghouli dün oynana Sivasspor maçında sahada adeta devleşti.
09 Mart 2020 Pazartesi 12:02
Maçın henüz 14. dakikasında attığı muhteşem pas ile Kolombiya'lı golcüye 'al da at' dercesine asist yapan ve sonrasında dakikalar 37'yi gösterirken Falcao'nun indirdiği topu filelere göndererek skor'u 2-1'e taşıyan golü attı. Saha içerisinde top dağılımı ve alan boşaltma konusunda ciddi faydalar sağlayan Feghouli her geçen gün performansını yükselterek şampiyonluk yolunda takımını surtlıyor.
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