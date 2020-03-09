Sofiane Feghouli yıldız gibi parlıyor

Maçın henüz 14. dakikasında attığı muhteşem pas ile Kolombiya'lı golcüye 'al da at' dercesine asist yapan ve sonrasında dakikalar 37'yi gösterirken Falcao'nun indirdiği topu filelere göndererek skor'u 2-1'e taşıyan golü attı. Saha içerisinde top dağılımı ve alan boşaltma konusunda ciddi faydalar sağlayanher geçen gün performansını yükselterekyolunda takımını surtlıyor.