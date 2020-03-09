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Sofiane Feghouli yıldız gibi parlıyor

Özellikle Lig'in ikinci yarısında adete farklı bir kimlik ile oynayan Feghouli dün oynana Sivasspor maçında sahada adeta devleşti.

09 Mart 2020 Pazartesi 12:02
Sofiane Feghouli yıldız gibi parlıyor

Maçın henüz 14. dakikasında attığı muhteşem pas ile Kolombiya'lı golcüye 'al da at' dercesine asist yapan ve sonrasında dakikalar 37'yi gösterirken Falcao'nun indirdiği topu filelere göndererek  skor'u 2-1'e taşıyan golü attı. Saha içerisinde top dağılımı ve alan boşaltma konusunda ciddi faydalar sağlayan Feghouli her geçen gün performansını yükselterek şampiyonluk yolunda takımını surtlıyor.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayŞampiyonlukFeghouli
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