Son dakika.. Akhisarspor'da Yılmaz Vural ve 3 futbolcu koronavirüse yakalandı

Altay karşılaşmasıyla sahalara dönme hazırlanan Akhisarspor, son dakika koronavirüs şoku yaşadı. Daha önce antrenman sürecinde takıma iki kez test yapılmış ve sonuçları negatif çıkmıştı.

Yeşil-siyahlı takıma dün yapılan koronavirüs testinde 67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, 3 futbolcu ve teknik heyetten toplam 11 kişinin sonucu pozitif çıktı.

Akhisarspor’dan ilk açıklama geldi

Akhisarspor-Altay maçı oynanacak mı?

Yeşil-siyahlı takımdan konu ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, ‘’Tesislerimizde yapılan koronavirüs testi sonuçlarına göre teknik ekibimizden 2 kişi, futbolcularımızdan 3 kişi ve çalışanlarımızdan 7 kişinin testi pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkanlar karantinaya alınmış olup tedavilerine başlanmıştır.’’

Ege temsilcisi Akhisarspor’un Altay ile deplasmana çıkmaya hazırlanırken yaşadığı koronavirüs şoku, maç ile ilgili soru işaretleri doğurdu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yayınladığı ‘’Covid-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1.’inci Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı’’ doğrultusunda, A takım listesinde bulunan ve müsabakalarda görev alacak futbolcu sayısının 14’ün altında olması halinde, müsabakanın ileri bir tarihe erteleneceği belirtilmişti.

‘’Psikolojik olarak sıfır etkilendik’’

Teknik direktör Yılmaz Vural, dün yaptığı açıklamada takım olarak koronavirüsten psikolojik olarak etkilenmediklerini dile getirmişti. 19 Nisan’dan beri tesisten çıkmadığını söyleyen Vural, ekibinin tecrübeli olduğunu ve süreçten etkilenmediğini belirtmişti.

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Gaziantep FK Akhisarspor’a geçmiş olsun mesajı yayınladı.