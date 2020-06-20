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Son dakika.. Akhisarspor'da Yılmaz Vural ve 3 futbolcu koronavirüse yakalandı

Akhisarspor takımına yapılan koronavirüs testi sonucunda teknik direktör Yılmaz Vural ve 3 futbolcu başta olmak üzere toplam 12 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Kulubün yaptığı açıklamada, testi pozitif çıkanların karantina altına alındığı belirtildi.

20 Haziran 2020 Cumartesi 15:15
Son dakika.. Akhisarspor'da Yılmaz Vural ve 3 futbolcu koronavirüse yakalandı
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Altay karşılaşmasıyla sahalara dönme hazırlanan Akhisarspor, son dakika koronavirüs şoku yaşadı. Daha önce antrenman sürecinde takıma iki kez test yapılmış ve sonuçları negatif çıkmıştı.

Yeşil-siyahlı takıma dün yapılan koronavirüs testinde 67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, 3 futbolcu ve teknik heyetten toplam 11 kişinin sonucu pozitif çıktı.

Akhisarspor’dan ilk açıklama geldi


Yeşil-siyahlı takımdan konu ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, ‘’Tesislerimizde yapılan koronavirüs testi sonuçlarına göre teknik ekibimizden 2 kişi, futbolcularımızdan 3 kişi ve çalışanlarımızdan 7 kişinin testi pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkanlar karantinaya alınmış olup tedavilerine başlanmıştır.’’

Akhisarspor-Altay maçı oynanacak mı?

Ege temsilcisi Akhisarspor’un Altay ile deplasmana çıkmaya hazırlanırken yaşadığı koronavirüs şoku, maç ile ilgili soru işaretleri doğurdu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yayınladığı ‘’Covid-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1.’inci Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı’’ doğrultusunda, A takım listesinde bulunan ve müsabakalarda görev alacak futbolcu sayısının 14’ün altında olması halinde, müsabakanın ileri bir tarihe erteleneceği belirtilmişti.

‘’Psikolojik olarak sıfır etkilendik’’

Teknik direktör Yılmaz Vural, dün yaptığı açıklamada takım olarak koronavirüsten psikolojik olarak etkilenmediklerini dile getirmişti. 19 Nisan’dan beri tesisten çıkmadığını söyleyen Vural, ekibinin tecrübeli olduğunu ve süreçten etkilenmediğini belirtmişti.

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Gaziantep FK Akhisarspor’a geçmiş olsun mesajı yayınladı.


Son Güncelleme: 20.06.2020 18:13
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