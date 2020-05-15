Son dakika... Avrupa'da bir kulüp daha sezonu yarıda bıraktı! İşte ligin şampiyonu

Avrupa'da sezonu yarıda bırakan bir ülkede daha şampiyon belli oldu. Belçika liginde mevcut puan durumuna göre birinci sırada yer alan takım şampiyonluğunu ilan etti. İşte ligin şampiyonu olan kulüp.

Son dakika... Avrupa'da bir kulüp daha sezonu yarıda bıraktı! İşte ligin şampiyonu
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Avrupa’da sezonu yarıda bırakma kararı alan ülkelerden bir tanesi de Belçika oldu. Belçika ligi koronavirüs nedeniyle askıya alındı ve ligin şampiyonu mevcut puan durumuna göre belirlendi.

Belçika Pro League’da düzenlenen basın toplantısında flaş bir karar alındı ve Club Brugge resmi hesaplarından yapılan açıklamalarda sezonun şampiyonu oldukları duyuruldu. Club Brugge, 16. şampiyonu elde ettiklerini açıkladı ve Galatasaray’dan kiralanan Diagne’nin forma giydiği ekip şampiyonluğunu taraftarlarına duyurdu.

Club Brugge kararla birlikte tarihindeki 17. şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 22:52

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