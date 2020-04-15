Son dakika | Aykut Kocaman'a Belçika'dan sürpriz talip

Türkiye'de Fenerbahçe ve Konyaspor ile çalışan ve başarılı işlere imza atan Aykut Kocaman için beklenmedik bir transfer iddiası gündeme geldi.

Fenerbahçeyi çalıştırdığı dönemde şampiyonluk yaşayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan, Konyaspor'u ligde üçüncü sıraya çıkarıp Avrupa'ya taşıyan Kocaman'a'dan transfer teklifi geldiği iddia edildi.

Son olarak Konyaspor'a geri dönen ancak bir önceki dönemde yakaladığı başarıların uzağında kalan deneyimli teknik adam, görevini bırakmıştı.

Antwerp talip oldu

Belçika basınında yer alan hanerde Royal Antwerp 55 yaşındaki hocayı takımın başına getirmek için hazırlık yapıyor. Antwerp'in Marc Wilmots ile ilgilendiği fakat deneyimli hocanın Fenerbahçe'den haber beklemesi üzerine bu transferden vazgeçip Aykut Kocaman'a yöneldiği ifade ediliyor. Haberin detaylarında şu an boşta olan Aykut Kocaman'a teklifin iletildiği fakat başarılı hocanın henüz bir cevap vermediği yazıldı.

