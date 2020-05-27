Son dakika!! İngiltere'de futbol normale dönüyor, temaslı antrenamanlar başlıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen futbolda normalleşme süreci hızlanıyor. İngiltere'de Premier Lig kulüplerinin, futbolcuların temaslı antrenmanlara başlamasını oy birliği ile kabul edildiğini duyurdu.

Son dakika!! İngiltere'de futbol normale dönüyor, temaslı antrenamanlar başlıyor
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Futbolu merkezi İngiltere'den iyi haberler geldi. Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süredir geleceği netlik kazanmayan İngiltere'de futbol yeniden can buluyor. Premier Lig resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada geçen hafta Salı günü sosyal mesafeli antrenmanlara başlayan takımların oy birliğiyle toplu ve temaslı antrenmanlara başlama kararı aldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada çalışmalar sırasında ikili mücadelelerin ve kayarak müdahalelerin serbest olduğu ancak bireyler arasında gereksiz kontak kurulmaması gerektiğinin üzerinde duruldu. Antrenmanlara dönüş protokolünde ikinci adımın atıldığı belirtilirken ligi yeniden başlatabilmek adına çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

İngiltere’de Koronavirüs pandemisi sonrası liglere 13 Mart’ta ara verilmişti. Ülkede futbol sezonunun devam edip etmeyeceği konusunda karar verilmesi beklenirken, oyuncular bireysel ve küçük gruplar halinde antrenmanlara başlamıştı.

Lig için başlangıç tarihi verilecek

Öte yandan ligin 19 Haziran'dan yeniden başlatılması gündemdeyken bazı kulüplerin de hazırlıklarını tamamlayabilmeleri açısından 26 Haziran tarihinin de gündemde olduğu öğrenildi. 


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