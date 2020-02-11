Son paylaşımı Sosyal Medya'yı salladı

Ryan Donk sosyal medyada şahsi hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede rekor kırdı
11 Şubat 2020 Salı 14:37
Galatasaray'ın hollandalı yıldızı sosyal medya hesabından iddialı bir paylaşımda bulundu. Donk kendi fotoğrafının altına ''Alo MayısGeliyoruz'' şeklinde not paylaşınca bu paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
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