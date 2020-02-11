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Son paylaşımı Sosyal Medya'yı salladı

Ryan Donk sosyal medyada şahsi hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede rekor kırdı

11 Şubat 2020 Salı 14:37
Son paylaşımı Sosyal Medya'yı salladı

Galatasaray'ın hollandalı yıldızı sosyal medya hesabından iddialı bir paylaşımda bulundu. Donk kendi fotoğrafının altına ''Alo Mayıs Geliyoruz'' şeklinde not paylaşınca bu paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. 

Anahtar Kelimeler:
GalatasaraySosyal MedyaRyan DonkAlo MayısGeliyoruz
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