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Sörloth istikrarı ile dikkat çekmeye devam ediyor

Trabzonspor'un golcü oyuncusu transfer olduğu günden itibaren göstermiş olduğu performans ile bir çok Avrupa kulübünün takibine girdi

06 Mayıs 2020 Çarşamba 13:23
Sörloth istikrarı ile dikkat çekmeye devam ediyor

Trabzonspor'un sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace takımından 2 yıllığına kiralık olarak transfer ettiği Alexander Sörloth, istatistiklerde de farkını ortaya koymaya devam ediyor. Norveçli golcü oyuncu, 18 takımın mücadele ettiği ve 500'e yakın oyuncunun forma giydiği Süper Lig'de en fazla sahada kalan 3 isimden biri. Deyim yerindeyse lig, kupa ve Avrupa maçlarında adeta teri soğumadan sürekli oynayan Sörloth, bordo-mavili forma ile birlikte tam 39 kez sahaya çıktı. 39 maçta 3152 dakika sahada kalan Sörloth, performansı ile Süper Lig'de Trabzonspor'u zirveye taşırken birçok Avrupa takımını da peşine taktı

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporGölFutbolSörlothPerformans
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