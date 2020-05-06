Sörloth istikrarı ile dikkat çekmeye devam ediyor

06 Mayıs 2020 Çarşamba 13:23
Trabzonspor
'un sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace takımından 2 yıllığına kiralık olarak transfer ettiği Alexander Sörloth
, istatistiklerde de farkını ortaya koymaya devam ediyor. Norveçli golcü oyuncu, 18 takımın mücadele ettiği ve 500'e yakın oyuncunun forma giydiği Süper Lig'de en fazla sahada kalan 3 isimden biri. Deyim yerindeyse lig, kupa ve Avrupa maçlarında adeta teri soğumadan sürekli oynayan Sörloth, bordo-mavili forma ile birlikte tam 39 kez sahaya çıktı. 39 maçta 3152 dakika sahada kalan Sörloth, performans
ı ile Süper Lig'de Trabzonspor'u zirveye taşırken birçok Avrupa takımını da peşine taktı