Sörloth ve Erce Trabzon'u terk etti

Trabzonspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada oyuncularımız Alexander Sörloth ve Erce Kardeşler Trabzondan ayrıldığını açıkladı.
06 Nisan 2020 Pazartesi 20:53
Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada her iki oyuncununda 2 Mayıs tarihinde başlayacak olan antremanlara kadar izinli olduklarını ve özel uçakla Trabzon valiliğinden alınan özel izin ile şehirden ayrılmış oldukarını duyurdu. 15-20 Nisan gibi geri dönüş yapacak oyuncular 14 günlük karantina süresini evlerinde geçirdikten sonra takıma katılacaklar ifadeleri kullanıldı.
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