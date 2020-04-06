Sörloth ve Erce Trabzon'u terk etti

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada her iki oyuncununda 2 Mayıs tarihinde başlayacak olan antremanlara kadar izinli olduklarını ve özel uçakla Trabzon valiliğinden alınan özel izin ile şehirden ayrılmış oldukarını duyurdu. 15-20 Nisan gibi geri dönüş yapacak oyuncular 14 günlüksüresini evlerinde geçirdikten sonra takıma katılacaklar ifadeleri kullanıldı.