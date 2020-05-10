Sosa'dan transfer açıklaması: Trabzonspor için reddettim

Jose Ernesto Sosa, Trabzonspor ile bitecek olan sözleşmesini yenileyecek mi? Bordo mavili taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen ve şüphesiz ki en çok merak ettiği soruların başında gelen transfer sorusu geliyor, Sosa, Tycsports'a yaptığı açıklamada, hem eski kulübü Estudiantes'in kendisine olan ilgisini söyledi, hem de Trabzonspor'a olan saygısından ve kontratından bahsetti.

"Estudiantes'e dair cidden duygularım çok fazla ve bunu sürekli dile getirdim. Geri döneceğimi söyledim ama başka bir durum olursa ve başka bir yol izlersem bu durum, insanlara karşı beni kötü yapabilir. Oyuncular için temel öncelik içinde bulunduğu anı yaşamaktır ve şu an buradayım. Arjantin'de oynamayı düşündüğüm tek kulüp Estudiantes'tir. Hatta onlar için diğer Arjantin takımlarının tekliflerini reddettim.

Şu anda, düşündüğüm tek şey sözleşmeyi yenilemek. Bunun için 2 önemli teklifi reddettim. Gelecek hakkında konuşamam çünkü ne olacağını bilmiyorum. Koronavirüsü sorunu nedeniyle, geleceğe dair çok fazla bilinmezlikler var. Trabzonspor'a saygılı olmak istiyorum." dedi