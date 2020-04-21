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Spor camiası yasta! Eskişehirspor'un genç futbolcusu Kaan Öztürk yaşamını yitirdi

Eskişehirspor’un U19 takımda oynayan 20 yaşındaki Kaan Öztürk, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Öztürk'ün ölüm haberi tüm spor camiasını üzerken kulübe çok sayıda başsağlığı mesajları gönderildi.

21 Nisan 2020 Salı 15:59
Spor camiası yasta! Eskişehirspor'un genç futbolcusu Kaan Öztürk yaşamını yitirdi

Kütahya yolu basma kavşağında, gece saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un U19 takımında forma giyen futbolcusu Kaan Öztürk'ün kullandığı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilemsi sonucu önce refüje onun ardından da aydınlatma direğine çarptı.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Kaan Öztürk'ü ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Öztürk, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eskişehirspor'un genç futbolcusu Kaan Öztürk yaşamını yitirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor Kulübü, kaza ile ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak paylaşımında "Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz, evladımız Kaan Öztürk geçirdiği trafik kazasında vefat etmiştir. Evladımızın ailesinin acısını tüm kalbimizle paylaşmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.

Eskişehirspor'un genç futbolcusu Kaan Öztürk yaşamını yitirdi

Acı haberin duyulmasının ardından spor dünyasından çok sayıda başsağlığı mesajı gönderildi. Türkiye Futbol Federasyonu yayılnadığı mesajında "Eskişehirspor U19 Takımında forma giyen Kaan Öztürk’ün geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Kaan Öztürk’e Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadelerini kullanırken Fenerbahçe,  Beşiktaş,Galatasaray, Trabzonspor gibi 1. Lig takımları da sosyal medyadan taziye mesajları yayınladılar.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Eskişehirspor'un genç futbolcusu Kaan Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Eskişehirspor camiasına baş sağlığı dileriz." ifadelerine yer verilirken; Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, ise "Eskişehirspor'un genç futbolcusu Kaan Öztürk'ün trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Galatasaray spor kulübünün sosyal medya hesabından yayınladığı başsağlığı mesajında "Eskişehirspor Kulübünün genç futbolcusu Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

11 Nisan 2000 tarihinde Eskişehir'de doğan Kaan Öztürk, 11 yaşında başladığı futbolda Eskişehir altyapısında akademi liglerde gösterdiği performansın ardında 2017 yılında kulübüyle profesyonel sözleşme imzaladı. Eskişehirspor formasıyla alt yaş gruplarında toplam 120 maça çıkan ve rakip filelere 18 gol bırakan Kaan merkez orta saha olarak görev yapıyordu. Eskişehirspor'la 2020 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Kaan'ın piyasa değeri ise 25 bin Euro olarak gösterilirken  gelecek vaad eden isimler arasında yer aldığı biliniyordu.


 

Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıEskişehirsporKaan öztürk
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