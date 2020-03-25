Sporcular korona virüs tedavisi sonrasında spor hayatına devam edebilir mi?

Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra antartika kıtası hariç her kıtada görülen korona virüs salgını ülkeri esir almaya, insanların hayatlarını felç etmeye devam ediyor.Toplumda her kesim insana bulaşan korona virüs hastalığında bazı kişiler iyileşmekte ve eski hayatlarına geri dönmektedir. Ülkemizde ve dünyada sporcularda sık görülmeye başlanan bu korona virüs salgını akıllara salgına yakalana ve tedavi olup iyileşen sporcular spor hayatlarına devam edebilir mi sorusu gündeme gelmektedir.

KORONAVİRÜSE YAKALANAN SPORCULARIN SPOR HAYATI BİTER Mİ?

Binlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgını dünyaya hızla yayılmaya devam ederken, vaka sayısında da hızlı artış gözlemleniyor. Sık sık dünya medyasında yer alan sporcular ,ünlüler ve siyasetçiler de söz konusu Covid-19 adlı virüse yakalanarak evlerinde karantinaya çekiliyor. Kimileri yaptırdıkları testlerin pozitif çıktığını sosyal medya hesaplarından doğrudan halka duyuruyor, kimileri ise medya aracılığı ile bunu yapmayı tercih ediyor.

Virüse yakalanan sporcuların yeniden kariyerlerine devam edip edemeyecekleri merak ediliyordu.Üyesi Profesör Doktor, bu soruya yanıt verdi.

"CİDDİ BİR HASAR BIRAKMAYACAKTIR"

Sporcularda koronavirüs salgını bulaşması sonrası kariyerlerine devam edip edememe sorusunu yanıtlayan Alpay Azap, "Ciddi bir hasar bırakmadığını biliyoruz. İyileşme dönemi 1-2 ayı da bulabilir. Taburcu olduktan sonra herhangi bir hasar kalmaksızın kişiler normal hayatlarına dönüyorlar. Sporcuların vücut kapasiteleri daha da gelişmiş olduğu için onların hasarsız iyileşme oranları çok daha yüksek" dedi..