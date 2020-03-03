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Sturridge 5 milyon Euro bıraktı

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Sturridge almış olduğu ceza sonrası, dün sabah 9.00'da Trabzonspor yönetimi ile toplantı yaptı.

03 Mart 2020 Salı 15:56
Sturridge 5 milyon Euro bıraktı

Sezon başında Trabzonspor ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza atan Daniel Sturridge ile dün sabah saatlerinde yapılan toplantı sonrası yılların ayrıldığı duyuruldu. Sturridge'nin  bu sezon için alması gereken 1.5 Milyon Euro ve önümüzdeki sezon için alması gereken 3.5 milyon Euro'dan feragat ettiği ve bu parayı almayayacağı belirtildi. Sturridge bu sezon  çıktığı 16 maçta 7 gol atıp 4 de asist yapmıştı.

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CezaTrabzonsporSturridge5 Milyon Euro
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