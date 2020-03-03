Sturridge 5 milyon Euro bıraktı

Sezon başındaile 2+1 yıllık sözleşmeye imza atan Danielile dün sabah saatlerinde yapılan toplantı sonrası yılların ayrıldığı duyuruldu. Sturridge'nin bu sezon için alması gereken 1.ve önümüzdeki sezon için alması gereken 3.5 milyon Euro'dan feragat ettiği ve bu parayı almayayacağı belirtildi. Sturridge bu sezon çıktığı 16 maçta 7 gol atıp 4 de asist yapmıştı.