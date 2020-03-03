Sturridge 5 milyon Euro bıraktı

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Sturridge almış olduğu ceza sonrası, dün sabah 9.00'da Trabzonspor yönetimi ile toplantı yaptı.
03 Mart 2020 Salı 15:56
Sezon başında Trabzonspor ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza atan Daniel Sturridge ile dün sabah saatlerinde yapılan toplantı sonrası yılların ayrıldığı duyuruldu. Sturridge'nin bu sezon için alması gereken 1.5 Milyon Euro ve önümüzdeki sezon için alması gereken 3.5 milyon Euro'dan feragat ettiği ve bu parayı almayayacağı belirtildi. Sturridge bu sezon çıktığı 16 maçta 7 gol atıp 4 de asist yapmıştı.
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