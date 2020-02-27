Sturridge'ye gelen teklif geri çevrildi

Şampiyonluk yarışında olanoyuncusunu göndermek istememesi nedeniyle gerçekleşmeyendevazgeçmiş değil, Premier lig'de kalma mücadelesi veren Aston Villa lig'de kalsada düşsede'ye teklif yapmaya hazırlanıyor. Ada basınında çıkan haberlere göre tecrübeli oyuncu için cazip bir teklif ile Trabzonspor'un kapısı çalınacağı belirtildi.