Sturridge'ye gelen teklif geri çevrildi

Trabzon spor'un golcü oyuncusu için ara transferde teklifte bulunan Aston Villa'ya olumsuz yanıt verildi.
27 Şubat 2020 Perşembe 11:24
Şampiyonluk yarışında olan Trabzonspor oyuncusunu göndermek istememesi nedeniyle gerçekleşmeyen transferde Aston Villa vazgeçmiş değil, Premier lig'de kalma mücadelesi veren Aston Villa lig'de kalsada düşsede Sturridge'ye teklif yapmaya hazırlanıyor. Ada basınında çıkan haberlere göre tecrübeli oyuncu için cazip bir teklif ile Trabzonspor'un kapısı çalınacağı belirtildi.
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