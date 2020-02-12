Süper Lig 22.hafta hakem atamaları yapıldı

MHK, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanan mücadelede kararları tartışılan Ümit Öztürk'e Süper Lig'de görev vermedi.

İşte maçlar ve hakemleri;

14 Şubat 2020 Cuma

20:00 Başakşehir - Beşiktaş ( Abdülkadir Bitigen )

15 Şubat 2020 Cumartesi

14:00 Denizlispor - Kayserispor ( Özgür Yankaya )

17:00 Konyaspor - Göztepe ( Ali Şansalan )



20:00 Ankaragücü - Fenerbahçe ( Mete Kalkavan )13:30 Alanyaspor - Gençlerbirliği ( Atilal Karaoğlan)16:00 Trabzonspor - Sivasspor ( Cüneyt Çakır )19:00 Galatasaray - Y. Malatyaspor ( Alper Ulusoy )20:00 Antalyaspor - Kasımpaşa ( Arda Kardeşler)20:00 Gaziantep FK - Ç. Rizespor ( Ali Palabıyık )