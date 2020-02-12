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Süper Lig 22.hafta hakem atamaları yapıldı

Türkiye Futbol federasyonu Süper lig'in 22. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.

12 Şubat 2020 Çarşamba 14:08
Süper Lig 22.hafta hakem atamaları yapıldı

MHK, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanan mücadelede kararları tartışılan Ümit Öztürk'e Süper Lig'de görev vermedi. 
İşte maçlar ve hakemleri;
14 Şubat 2020 Cuma
20:00 Başakşehir - Beşiktaş ( Abdülkadir Bitigen )
15 Şubat 2020 Cumartesi
14:00 Denizlispor - Kayserispor ( Özgür Yankaya )
17:00 Konyaspor - Göztepe ( Ali Şansalan )

20:00 Ankaragücü - Fenerbahçe ( Mete Kalkavan )
16 Şubat 2020 Pazar
13:30 Alanyaspor - Gençlerbirliği ( Atilal Karaoğlan)
16:00 Trabzonspor - Sivasspor ( Cüneyt Çakır )
19:00 Galatasaray - Y. Malatyaspor ( Alper Ulusoy )
17 Şubat Pazartesi
20:00 Antalyaspor - Kasımpaşa ( Arda Kardeşler)
20:00 Gaziantep FK - Ç. Rizespor ( Ali Palabıyık )

Anahtar Kelimeler:
Süper LigAtamaHakemÜmit Öztürk
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