Süper Lig başlıyor!! fikstür açıklandı

Süper Lig'de 5 haftalık fikstür açıklandı, Galatasaray-Trabzonspor debisi 5 Temmuz Pazar günü oynanıyor.

Süper Lig başlıyor!! fikstür açıklandı
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Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda belirlenen maç programı belli oldu. Süper Lig'de maç başlangıç saatleri 19.15 ve 21.45 olarak belirlendi.

12 Haziran Cuma günü saat 21:45'te Göztepe - Trabzonspor ve Fenerbahçe - Kayserispor maçlarıyla başlayacak.

30. Hafta oynanacak olan Galatasaray - Trabzon derbisi

29. haftada oynanacak olan Başakşehir-Galatasaray karşılaşması, 28 Haziran Pazar günü saat 21.45'te oynanacak.

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik derbi ise 5 Temmuz Pazar 21.45'te başlayacak.

Fikstür

13 Haziran Cumartesi:

19.15 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

21.45 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

14 Haziran Pazar:

19.15 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

21.45 Gaziantep Futbol Kulübü-MKE Ankaragücü (Kalyon)

21.45 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

15 Haziran Pazartesi:

21.45 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)

28. hafta

19 Haziran Cuma:

21.45 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)

20 Haziran Cumartesi:

19.15 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

21.45 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Denizli Atatürk)

21 Haziran Pazar:

19.15 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

21.45 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.45 Galatasaray-Gaziantep Futbol Kulübü (Türk Telekom)

22 Haziran Pazartesi:

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)

21.45 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)

29. hafta

26 Haziran Cuma:

21.45 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)

27 Haziran Cumartesi:

19.15 Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Ülker)

21.45 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)

21.45 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)

28 Haziran Pazar:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor (Yeni 4 Eylül)

19.15 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor (Çaykur Didi)

21.45 Gaziantep Futbol Kulübü-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)

21.45 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

29 Haziran Pazartesi:

21.45 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

30. hafta

3 Temmuz Cuma:

21.45 Yukatel Denizlispor-Gaziantep Futbol Kulübü (Denizli Atatürk)

4 Temmuz Cumartesi:

19.15 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)

19.15 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

19.15 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

21.45 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

5 Temmuz Pazar:

19.15 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

21.45 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.45 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)

6 Temmuz Pazartesi:

21.45 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

31. hafta

7 Temmuz Salı:

19.15 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

21.45 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)

8 Temmuz Çarşamba:

19.15 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

19.15 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

21.45 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)

21.45 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

9 Temmuz Perşembe:

19.15 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)

21.45 Gaziantep Futbol Kulübü-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)

21.45 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)


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