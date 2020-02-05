Süper Lig'de 21.hafta hakemleri kimler oldu?

Süper Lig'de 21.hafta hakemleri şöyle;
7 Şubat 2020 Cuma
20:00 Yeni Malatyaspor - Ankaragücü (Fırat Aydınus)
8 Şubat 2020 Cumartesi
14:00 Konyaspor - Denizlispor (Volkan Bayarslan)
17:00 Gençlerbirliği - Trabzonspor (Hüseyin Göçek)
17:00 Beşiktaş - Gaziantep FK (Alper Ulusoy)
9 Şubat 2020 Pazar
13:30 Kayserispor - Antalyaspor (Koray Gençerler)
16:00 Sivasspor - Başakşehir (Halis Özkahya)
19:00 Kasımpaşa - Galatasaray (Mete Kalkavan)
10 Şubat 2020 Pazartesi
20:00 Göztepe - Çaykur Rizespor (Cüneyt Çakır)
Son Güncelleme: 05.02.2020 14:39