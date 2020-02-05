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Süper Lig'de 21.hafta hakemleri kimler oldu?

Süper lig'de 21. hafta oynanacak maçların hakem atamaları yapıldı.

05 Şubat 2020 Çarşamba 14:38
Süper Lig'de 21.hafta hakemleri kimler oldu?

Süper Lig'de 21.hafta hakemleri şöyle;
7 Şubat 2020 Cuma

20:00 Yeni Malatyaspor - Ankaragücü (Fırat Aydınus)

8 Şubat 2020 Cumartesi

14:00 Konyaspor - Denizlispor (Volkan Bayarslan)

17:00 Gençlerbirliği - Trabzonspor (Hüseyin Göçek)

17:00 Beşiktaş - Gaziantep FK (Alper Ulusoy)

20:00 Fenerbahçe - Alanyaspor (Ümit Öztürk)

9 Şubat 2020 Pazar

13:30 Kayserispor - Antalyaspor (Koray Gençerler)

16:00 Sivasspor - Başakşehir (Halis Özkahya)

19:00 Kasımpaşa - Galatasaray (Mete Kalkavan)

10 Şubat 2020 Pazartesi

20:00 Göztepe - Çaykur Rizespor (Cüneyt Çakır)

Son Güncelleme: 05.02.2020 14:39
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Süper LigHakem
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