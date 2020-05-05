Süper Lig ekibi Ankaragücü'nde koronavirüs şoku!

Süper Lig'te mücadele eden Ankara takımlarından MKE Ankaragücü Spor Kulübü, dü beştepe tesislerinde futbolcu, teknik heyet ve kulüp personelide dahil olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırdı. Yapılan test sonuçlarının çıkmasının hemen ardından kulübe sonuçlar bildirilirken bir futbolcuda koronavirüs olduğu tespit edildiği belirtildi.

MKE Ankaragücü Kulübü ise konuyla ilgili bir açıklama yaparak koronavirüs tespit edilen futbolcunun hastaneye yatırıldığı ve tedavisine başlandığını belirtirken açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dün kulübümüz tarafından Beştepe Tesislerimizde tüm futbolcu, teknik ekip ve kulüp personelimize Covid-19 PCR tanı testleri yapıldı. Ne yazık ki bir profesyonel futbolcumuzda Covid-19 PCR testi pozitif tespit edilmiş olup, futbolcumuza ivedilikle ileri tetkikler yapılmıştır. Futbolcumuz hastahaneye yatırılmış olup, tedavisine başlanmıştır. Tedavi sürecinde kulübümüz tarafından futbolcumuzun durumu hakkında tekrar bilgilendirme yapılacaktır."