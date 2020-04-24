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Süper Lig'in kaderi belli oldu! maçlar ne zaman oynanacak?

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig'in geleceğiyle ilgiliyaptıkları kritik toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

24 Nisan 2020 Cuma 19:56
Süper Lig'in kaderi belli oldu! maçlar ne zaman oynanacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla video konferans yöntemiyle yaptığıkları toplantı tamamlandı. Toplantıda Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcıları, genel müdürler ve üst düzey yetkililer de hep birlikte hazır bulundu. Toplantının ardından liglerle ilgili olarak tahmşn edilen senaryonun 12-13-14 Haziran'da başlayarak 26 Temmuz'da bitmesinin planladığını açıklandı. Kulüpler Birliği Başkanı ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Sepil'in açıklamaları şöyle:

Süper Lig'in kaderi belli oldu! maçlar ne zaman oynanacak?

"Toplantı 2 saatten daha uzun sürdü. 40 kişi civarında katılımcı ile toplantı yaptık. Tüm kulüp başkanları, Bakanlık yetkilileri ve TFF Başkanı ve yetkilileri olarak. Çok faydalı bir toplantı yaptık"
Yapılan istişareler sonrasında futbol maçlarının ne zaman başlanacağı konusunda fikir ortaya çıkacak. Senaryolar üzerinden bilgiler alındı. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de maçların bitirilmesiyle ilgili yüksek bir irade bulunuyor. Bugünkü şartlara göre en temel senaryo 12-13-14 Haziran'da başlaması ve 26 Temmuz'da bitmesi"  düşünülüyor

Maçlar seyircisizmi oynanacak ?

"Federasyon Başkanı maçların tek bir şehirde oynanmasının mümkün olmadığı belirtildi. Maçlar muhtemel olarak seyircisiz olabilir. Maçlar oynanması gereken şehirlerde, takımların bulunduğu şehirlerde oynanması"
 

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