Süper lig maçları Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında Beştepe'de yapılan zirve toplantısında, Türkiye'de koronavirüsü salgınan karşı uygulanacak olan tedbir ve önlemler değerlendirildi. Bakanlar ve yetkili kurumların katıldığı toplantıda alınan kararları ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı.

Eğitimde alınan tedbir kararları doğrultusunda tüm ilk-orta ve lise kademelerinin 16 Mart tarihinde 1 hafta tatil edileceğini açıklayan Kalın, Üniversitelerin de 3 haftalık bir tatile gireceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın, koronavirüs önlemleri kapsamında tüm spor müsabakaları hakkında bir karar alındığını söyleyerek, Nisan sonuna kadar tüm maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı. Devlet tarafından alınan karar doğrultusunda; Galatasaray - Beşiktaş ve Trabzonspor-Başakşehir maçlarının da olduğu bu haftaki Süper Lig ve diğer spor branşlarındaki maçlar seyicisiz olarak oynanacak.

Cumnurbşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, açıklamasında, "Spor müsabakaları Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak. Kamu personellerin yurt dışına çıkışları izne tabi olacak. Vatandaşların da yurt dışı ziyaretlerini bir müddet ertelemeleri önerilmektedir. Futbol Federasyonu ve ilgili birimlerle de görüşeceğiz. Bu haftadan itibaren maçların seyircisiz oynanması büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.