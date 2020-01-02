Süper lig sezon arası ne kadar sürecek? Ara transfer sezonu ne zaman açılıp ne zaman bitecek?

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu 17.hafta maçlarından sonra ilk yarısının sonuna gelmiş olacak. Ara transfer sürecinde ise ikinci yarı hazırlıkları sürecek.

İlk yarı 29 Aralık 2019 Pazar günü yapılacak maçlarla bitmiş olacak. İkinci yarı ise 19 Ocak 2020 tarihinde başlayacak. 20 gün sürecek devre arası sürecinde Ara Transfer sezonu da başlamış olacak. Ara Transfer sezonu ise 4 Ocak 2020 ile 31 Ocak 2020 arasında sürecek. Süper Lig 17 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.