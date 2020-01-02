Süper lig sezon arası ne kadar sürecek? Ara transfer sezonu ne zaman açılıp ne zaman bitecek?

İlk yarı 29 Aralık 2019 Pazar günü yapılacak maçlarla bitmiş olacak. İkinci yarı ise 19 Ocak 2020 tarihinde başlayacak. 20 gün sürecek devre arası sürecinde Ara Transfer sezonu da başlamış olacak. Ara Transfer sezonu ise 4 Ocak 2020 ile 31 Ocak 2020 arasında sürecek. Süper Lig 17 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.
- 19.01.2020 Beşiktaş - Sivasspor
- 19.01.2020 Gaziantepspor - Fenerbahçe
- 19.01.2020 Başakşehir - Yeni Malatyaspor
- 19.01.2020 Trabzonspor - Kasımpaşa
- 19.01.2020 Alanyaspor - Kayserispor
- 19.01.2020 Galatasaray - Denizlispor
- 19.01.2020 Antalyaspor - Göztepe
- 19.01.2020 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği
- 19.01.2020 Ankaragücü - Konyaspor
Son Güncelleme: 02.01.2020 00:38