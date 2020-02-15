Süper Lig'in 22. haftasında Ankara ekibi Sarı Kanaryayı konuk ediyor!

Süper Lig’in 22. Haftasında heyecanlı karşılaşmaları hız kesmeden devam ediyor. Başkent ekibi Ankaragücü’nün Sarı Kanarya’yı ağırlayacağı bu haftada maçın nasıl geçeceği şimdiden en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.
Ankaragücü Fenerbahçe Maçı Ne Zaman ve Hangi Kanalda?
Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Lig 22. Hafta mücadelesi 15 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’da oynanacak. Maç Beın Sports 1 ekranlarında izleyicileri ile buluşacak.
Muhtemel 11’ler Nasıl?
Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan maçta sahada kimlerin olacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte iki takımın sahada başlayacağı muhtemel ilk 11’ler…
Ankaragücü
- Ricardo,
- Alihan,
- Kulusic,
- Pinto,
- Stelios,
- Saba,
- Daniel,
- Rodrigues,
- İlhan,
- Scarione,
- Orgill
Fenerbahçe
- Altay,
- Isla,
- Serdar Aziz,
- Jailson,
- Hasan Ali,
- Ozan Tufan,
- Luiz Gustavo,
- Nabil Dirar,
- Deniz Türüç,
- Max Kruse,
- Muriç
Son Güncelleme: 15.02.2020 19:48