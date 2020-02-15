Süper Lig'in 22. haftasında Ankara ekibi Sarı Kanaryayı konuk ediyor!

Süper Lig’in 22. Haftasında heyecanlı karşılaşmaları hız kesmeden devam ediyor. Başkent ekibi Ankaragücü’nün Sarı Kanarya’yı ağırlayacağı bu haftada maçın nasıl geçeceği şimdiden en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Ankaragücü Fenerbahçe Maçı Ne Zaman ve Hangi Kanalda?

Şampiyonluk yarışında son derece çekişmeli haftaların içinde olduğumuz bu dönemde Fenerbahçe Başkent deplasmanına gidiyor. Bir yandan Fenerbahçe zirve yarışında üst sıralarda tutunmaya çalışıyor bir yandan Ankaragücü ise Yeni Malatyaspor’u yenerek son verdiği yenilgi serisi sonrasında iyi iyi bir ivme kazanmak istiyor. Her iki takım için de son derece önemli olan bu maçın ne zaman oynanacağı ise taraftarlarca araştırılıyor.

Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Lig 22. Hafta mücadelesi 15 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’da oynanacak. Maç Beın Sports 1 ekranlarında izleyicileri ile buluşacak.

Muhtemel 11’ler Nasıl?

Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan maçta sahada kimlerin olacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte iki takımın sahada başlayacağı muhtemel ilk 11’ler…

Ankaragücü

Ricardo,

Alihan,

Kulusic,

Pinto,

Stelios,

Saba,

Daniel,

Rodrigues,

İlhan,

Scarione,

Orgill

Fenerbahçe