Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak olan Trabzonspor Alanya'ya gitti

Hüseyin Çimşir yönetimindeki son idmanda taktik çalışması yapan Trabzonspor'da sakatlıktan yer alan Yusuf Sarı da vardı. Trabzon Havalimanı'ndan THY özel uçakla Alanya2ya hareket eden kafilede Ahmet Ağaoğlu da vardı.

Kafile tesislerden hareket etmeden önce Bordo-mavili taraftarlar takımlarını meşalelerle uğurladılar. Taraftarlar, tesislerden havalimanına kadar takımlarına eşlik etti. Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor deplasmanına götürdüğü maç kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Majid Hosseini, Manuel da Costa, Atakan Gündüz, Joao Pereira, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Taha Tunç, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Kerem Baykuş, Bilal Başakçıoğlu, Abdülkadir Ömür, Alexander Sörloth, Guilherme Marques, Caleb Ekuban, Koray Kılınç.

