İngiliz basınında yer alan habere göre Muhammed bin Selman, Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın almak için kulübün başkanı Mike Ashley ile anlaşma sağladı.Ashley ile Muhammed bin Selman, kulübün satılması için masaya otururken İngiliz başkan, Suudi Arabistan veliah prensinden 390 milyon euro istedi. Muhammed bin Selman ise 345 milyon euro önerdi. Uzun süren pazarlıkların ardından anlaşma sağlandı. Önümüzdeki günlerde kulübü devralma işleminin tamamlanması bekleniyor.
Suudi Prens New Castle United'ı rekor fiyata satın aldı
Koronavirüs salgını nedeniyle futbol ekonomisi zor zamanlar geçirirken Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman, Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın almak için anlaşmaya vardı.
15 Nisan 2020 Çarşamba 18:22