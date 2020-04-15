Suudi Prens New Castle United'ı rekor fiyata satın aldı

Koronavirüs salgınında vaka sayısı dünya genelinde 2 milyonu geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 126.900' a ulaştı. Salgın nedeniyle tüm dünyada spor organizasyonları durma noktasına gelirken liglerin ne zaman yeniden başlayacağı belirsizliğini korumaya devam ediyor.Futbol dünyası da ekonomik anlamda bu süreçten oldukça etkilendi. Dünya devleri dâhil olmak üzere birçok takım futbolcuların ve teknik ekibin maaşlarında indirime gidilmesi kararı aldı . Futbolcu transferlerinin de korona virüs sonrasında oldukça düşeceği, son yıllardaki yüksek transfer ücretlerine uzun bir süre boyunca ulaşılamayacağıtahmin ediliyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre Muhammed bin Selman, Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın almak için kulübün başkanı Mike Ashley ile anlaşma sağladı.Ashley ile Muhammed bin Selman, kulübün satılması için masaya otururken İngiliz başkan, Suudi Arabistan veliah prensinden 390 milyon euro istedi. Muhammed bin Selman ise 345 milyon euro önerdi. Uzun süren pazarlıkların ardından anlaşma sağlandı. Önümüzdeki günlerde kulübü devralma işleminin tamamlanması bekleniyor.