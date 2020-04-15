İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
95855
ALTIN
381.168
DOLAR
6.8925
STERLİN
8.6572
EURO
7.5238

Suudi Prens New Castle United'ı rekor fiyata satın aldı

Koronavirüs salgını nedeniyle futbol ekonomisi zor zamanlar geçirirken Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman, Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın almak için anlaşmaya vardı.

15 Nisan 2020 Çarşamba 18:22
Suudi Prens New Castle United'ı rekor fiyata satın aldı

Koronavirüs salgınında vaka sayısı dünya genelinde 2 milyonu geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 126.900' a ulaştı. Salgın nedeniyle tüm dünyada spor organizasyonları durma noktasına gelirken liglerin ne zaman yeniden başlayacağı belirsizliğini korumaya devam ediyor.Futbol dünyası da ekonomik anlamda bu süreçten oldukça etkilendi. Dünya devleri dâhil olmak üzere birçok takım futbolcuların ve teknik ekibin maaşlarında indirime gidilmesi kararı aldı . Futbolcu transferlerinin de korona virüs sonrasında oldukça düşeceği, son yıllardaki yüksek transfer ücretlerine uzun bir süre boyunca ulaşılamayacağıtahmin ediliyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre Muhammed bin Selman, Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın almak için kulübün başkanı Mike Ashley ile anlaşma sağladı.Ashley ile Muhammed bin Selman, kulübün satılması için masaya otururken İngiliz başkan, Suudi Arabistan veliah prensinden 390 milyon euro istedi. Muhammed bin Selman ise 345 milyon euro önerdi. Uzun süren pazarlıkların ardından anlaşma sağlandı. Önümüzdeki günlerde kulübü devralma işleminin tamamlanması bekleniyor. 

Anahtar Kelimeler:
EuroSuudi PrensNew Castle UnitedSatıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UEFA'dan Başakşehir'e ödül gibi ceza
UEFA'dan Başakşehir'e ödül gibi ceza
Manuel da Costa oldu piyango'dan 3 milyon Euro kazandı
Manuel da Costa oldu piyango'dan 3 milyon Euro kazandı
Alper Potuk ayrılacak mı? Karar zamanı
Alper Potuk ayrılacak mı? Karar zamanı
Beşiktaş'ın iki yıldızı Türkiye'den ayrıldı
Beşiktaş'ın iki yıldızı Türkiye'den ayrıldı
Juventus'un iki süper yıldızı Koronavirüs'ten kurtuldu
Juventus'un iki süper yıldızı Koronavirüs'ten kurtuldu
İmparatordan sevindiren haber! Terim'in test sonucu negatif çıktı
İmparatordan sevindiren haber! Terim'in test sonucu negatif çıktı

Popüler Haberler

Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman yayınlanacak?Hızlı ve Öfkeli 9 vizyona tarihi belli oldu mu?
İş bankası 250.000 TL’ye kadar Esnaf Kredisi Başvurusu nasıl yapılır? İş Bankası 250.000 TL’ye kadar esnaf kredisi başvuru şartları
Yaz tatili iptal mi olacak? Bu sene yaz tatili ne kadar olacak?
Fındık fiyatları ne kadar? 16 Nisan Perşembe il il güncel fındık fiyatları
4,4 milyon aile için sosyal yardım ödemeleri başlatılıyor!
1000 TL aile yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Eczanelerden ücretsiz maske almak için maske başvuru formu nasıl doldurulur?
Simge Barankoğlu ahlak dışı videoların olduğu bir telegram grubunun reklamını yaptı
2020 Müdür Yardımcılığı Atama Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?
3.000 TL kredi veren bankalar hangileridir? 3.000 TL kredi için gelir belgesi isteniyor mu? Kredi başvurusu için şartlar
TRT Yetenek Sende programı başvurusu nereden nasıl yapılır? Trt Yetenek sende başvuru şartları
Banka ihtiyaç, taşıt ve konut kredi ertelemeleri nasıl yapılır? Bankaların erteleme faizleri ve yeniden yapılandırma şartları
Survivor 2020'de 10 Nisan araba ödülünü hangi yarışmacı kazandı? Survivor'da ödül olan Arabanın markası ne?
Yeni torba yasa ile KYK borçlarına indirim ve erteleme geliyor!
10.000 TL Halbank kredi başvuru sorgulama ve kredi başvuru sonucu öğrenme işlemleri
2020 Av yasağı ne zaman bitiyor? 2020 yılı balık avı yasağı hakkında açıklamalar
Çernobil yangını Türkiye etkisi ne şekilde olacak? Türkiye'yi etkiler mi?
Survivor 48.Bölüm fragmanı 16 Nisan Perşembe 2020
Medcezir tekrarları ne zaman, hangi kanalda başlayacak?
A101'de satılan Aprilla AHC 5035 saç kesme makinesi nasıl, alınır mı?
Survivor 46.Bölüm fragmanı 15 Nisan Çarşamba 2020

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.