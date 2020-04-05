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Tacikistan Koronavirüs salgınını tehdit görmedi

Koronavirüs'ün ilk görüldüğü yer olan Çin'e sınır olan Tacikistan'da lig'ler başladı.

05 Nisan 2020 Pazar 22:37
Tacikistan Koronavirüs salgınını tehdit görmedi

Tacikistan Koronavirüs salgınına rağmen lig'lere ara vermedi. Tacikistan 1. Futbol ligi  2020 sezonunu koronavirüs salgınına rağmen açılış yaptı.Ligin ilk haftasında Khatlon, Istaravshan'ı 2-1 yenerken Kuktosh ile Regar TadAZ arasındaki mücadele 0-0, Lokomotive Pamir ile Fayzkand'ın karşılaştığı müsabaka ise 2-2 sona erdi. Ülkede futbol sezonu, dün Istiklol'un Khujand'ı 2-1 yenerek Süper Kupa'yı kazandığı seyircisiz maçla açılmıştı.Çin'in sınır komşusu Tacikistan, şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmediği açıklanan az sayıdaki ülkelerden biri olarak dikkati çekiyor.

Anahtar Kelimeler:
FutbolKoronavirüsSalgınTacikistan
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