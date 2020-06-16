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Tahir Karapınar'a kritik Fenerbahçe fırsatı

Ersun Yanal'ın görevden ayrılmasıyla birlikte görev başına gelen Tahir Karapınar'a kritik Fenerbahçe fırsatı çıktı. Karapınar, sarı lacivertli kulüpte Türkiye Kupası'nı kazanabilirse kulübün teknik adamları listesinde yer alacak.

16 Haziran 2020 Salı 17:47
Tahir Karapınar'a kritik Fenerbahçe fırsatı
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Son olarak 2014-2015 sezonunda Süper Kupa’yı kazanan Fenerbahçe, bu yıldan sonra bir daha müzesine kupa götürme şansına sahip olamadı. Geçici olarak görevdeki Tahir Karapınar takımını zafere taşıması halinde 5 yıllık hasrete de son vermiş olacak.


Ersun Yanal’ın görevden ayrılmasıyla birlikte Fenerbahçe 102 gün boyunca teknik direktörsüz kaldı. Çok sayıda çalıştırıcının adı Fenerbahçe ile anılmasına sarı lacivertli ekibin başına sezon sonuna kadar Tahir Karapınar’ın getirilmesine karar verildi. Karapınar, yeni sezon itibariyle de altyapı koordinatörlüğü görevine getirecek fakat şimdiden ismini duyurabilmek için büyük bir fırsata sahip oldu.

Kupalı hocalardan olacak

Fenerbahçe’de Süper Kupa sonrasında önemli isimler görev almasına karşın 5 yıl boyunca evine kupa getiremedi. Bu yıl Ziraat Türkiye Kupası götürülebilirse Tahir Karapınar’ın göreve geldiği süreçte kariyerindeki ilk kupasını kazanacağı ve sarı lacivertli kulübün içerisinde ‘’kulübün teknik adamları’’ arasındaki yerini alacağı kaydedildi.


Son Güncelleme: 16.06.2020 17:47
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