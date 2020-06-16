Tahir Karapınar'a kritik Fenerbahçe fırsatı

Son olarak 2014-2015 sezonunda Süper Kupa’yı kazanan Fenerbahçe, bu yıldan sonra bir daha müzesine kupa götürme şansına sahip olamadı. Geçici olarak görevdeki Tahir Karapınar takımını zafere taşıması halinde 5 yıllık hasrete de son vermiş olacak.
Kupalı hocalardan olacak
Fenerbahçe’de Süper Kupa sonrasında önemli isimler görev almasına karşın 5 yıl boyunca evine kupa getiremedi. Bu yıl Ziraat Türkiye Kupası götürülebilirse Tahir Karapınar’ın göreve geldiği süreçte kariyerindeki ilk kupasını kazanacağı ve sarı lacivertli kulübün içerisinde ‘’kulübün teknik adamları’’ arasındaki yerini alacağı kaydedildi.
Son Güncelleme: 16.06.2020 17:47