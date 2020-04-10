Talisca'dan Beşiktaş'lı instagram paylaşımı

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Anderson Talisca, bir taraftarın Instagram'dan paylaştığı 'Geliyor gönlümün efendisi' paylaşımını hikayesinde paylaşarak transfer mesajı verdi.

Çin Süper Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande forması giyen Anderson Talisca'nın Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları'nı arayarak siyah beyazlılara döneceği konuşulurken, İnstagram hesabından yaptığı paylaşım ile hem haberleri doğruladı hemde taraftarları heyecanlandırdı.

Anderson Talisca'nun paylaşımı 'Beşiktaş'a geliyor' iddialarını güçlendirdi.