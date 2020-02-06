Talisca'dan transferi hakkında açıklama

06 Şubat 2020 Perşembe 10:58
Beşiktaş
'ın eski yıldızı sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama da transfer dedikodularına açıklık getirdi. Şahsi İnstagram hesabından yaptığı açıklama da ''Çin'de Corona Virüs
ü nedeniyle lig'lere ara verilmesi ve takımının oyuncularına süresiz izin vermesini fırsat bilerek ailemin yanına Brezilya'ya gidiyorum, ailem beni merak ediyor aynı zamanda tatil yapmak niyetindeyim Palmerias
kulübüne 'de saygım var ancak hiç bir Brezilya kulübü ile transfer hakkında görüşme yapmadım''dedi