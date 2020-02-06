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Talisca'dan transferi hakkında açıklama

Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giye Talisca transferi hakkında açıklama yaptı.

06 Şubat 2020 Perşembe 10:58
Talisca'dan transferi hakkında açıklama

Beşiktaş'ın eski yıldızı sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama da transfer dedikodularına açıklık getirdi. Şahsi İnstagram hesabından yaptığı açıklama da ''Çin'de Corona Virüsü nedeniyle lig'lere ara verilmesi ve takımının oyuncularına süresiz izin vermesini fırsat bilerek ailemin yanına Brezilya'ya gidiyorum, ailem beni merak ediyor aynı zamanda tatil yapmak niyetindeyim Palmerias kulübüne 'de saygım var ancak hiç bir Brezilya kulübü ile transfer hakkında görüşme yapmadım''dedi

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşçinTaliscaCorona VirüsPalmerias
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