Talisca'dan transferi hakkında açıklama

'ın eski yıldızı sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama da transfer dedikodularına açıklık getirdi. Şahsi İnstagram hesabından yaptığı açıklama da ''Çin'deü nedeniyle lig'lere ara verilmesi ve takımının oyuncularına süresiz izin vermesini fırsat bilerek ailemin yanına Brezilya'ya gidiyorum, ailem beni merak ediyor aynı zamanda tatil yapmak niyetindeyimkulübüne 'de saygım var ancak hiç bir Brezilya kulübü ile transfer hakkında görüşme yapmadım''dedi