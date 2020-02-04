Tarık Çamdal'ın maaşı herkesi şaşırttı

2014-2015 sezonu öncesinde Eskişehirspor'dan 4 milyon 750 nin Euro'ya transfer olan Tarık'da yaklaşık 5.5 milyon Euro kazandı.başkanı Murat Sancak yaptığı açıklamada ''ileüzerinden anlaştık. Tarık boş mukaveleye imza attı Uğur hoca oynatmak isterse oynatır karar kendisinindir'' dedi