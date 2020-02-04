İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120510
ALTIN
301.354
DOLAR
5.9762
STERLİN
7.7635
EURO
6.6091

Tarık Çamdal'ın maaşı herkesi şaşırttı

Adana Demirspor'un ara transfer döneminin son gününde kadrosun kattığı Tarık Çamdal'ın maaşı herkesi şaşırttı.

04 Şubat 2020 Salı 09:36
Tarık Çamdal'ın maaşı herkesi şaşırttı

2014-2015 sezonu öncesinde Eskişehirspor'dan 4 milyon 750 nin Euro'ya transfer olan Tarık Galatasaray'da yaklaşık 5.5 milyon Euro kazandı.Adana Demirspor başkanı Murat Sancak yaptığı açıklamada ''Tarık Çamdal ile asgari ücret üzerinden anlaştık. Tarık boş mukaveleye imza attı Uğur hoca oynatmak isterse oynatır karar kendisinindir'' dedi

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAsgari ücretTarık ÇamdalAdana Demirspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PSG'den açıklama Neymar kadrodan çıkarıldı
PSG'den açıklama Neymar kadrodan çıkarıldı
Belhanda Rus'ların takibinde
Belhanda Rus'ların takibinde
Barcelona'da 2 yıldız kavga etti
Barcelona'da 2 yıldız kavga etti
Eljif Elmas yıldız gibi parlıyor
Eljif Elmas yıldız gibi parlıyor
Beşiktaş'ta Pedro Rebocho kriz yarattı
Beşiktaş'ta Pedro Rebocho kriz yarattı
Sergen Yalçın'dan ilk uyarı ''oyununuza bakın''
Sergen Yalçın'dan ilk uyarı ''oyununuza bakın''

Popüler Haberler

Heyet raporu nereden ve nasıl alınır? Tam Teşekküllü sağlık heyet raporu işlemleri
Devletten esnafa çiftçiye ve girişimcilere özel teşvikler
En uygun trafik sigortası kriterleri ve 2020 en uygun trafik sigortası fiyatları
YÖKDİL sınavı çıkmış sorular PDF | YÖKDİL soru ve cevapları yıllara göre 2019 - 2018 - 2017 soruları ve cevapları
EDHO Yavuz Kim? Yavuz’un Gerçek Adı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Volkan kimdir? Gökhan Mumcu Edho kadrosunda!
Çocuk dizisi bitti mi, ne zaman final yapıyor? Çocuk neden yok?
Edho Köksal Kimdir? Gerçek adı nedir? Edip Saner hakkında bilgiler
2020 TüvTürk zamlı araç muayene fiyat listesi ( Araç sınıflarına göre )
Telefon ve tablet temizliği için öneriler
A101’de bu hafta 6 Şubat – 13 Şubat 2020 aktüel indirimli ürünler kampanya kataloğu
Yerli arabanın fiyatı ne kadar olacak? TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'dan fiyat açıklaması
Çukur Songül Kimdir? Akın’ın sevgilisi Alara Turan hakkında bilgiler
Cumhurbaşkanı maaşı ne kadardır? 2020 Cumhurbaşkanı maaş bilgisi
Günlük burç yorumları 3 Şubat 2020 Pazartesi - Burç yorumunuz yeni gün için neler söylüyor?
Aile hekimi doktoru nasıl öğrenilir? 2020 Aile hekimi doktoru sorgulama
2020 asker maaşları ne kadar oldu? Doğu ve Batı hizmetleri için uzun, kısa dönem asker harçlıkları güncel miktarlar
Narcos: Mexico 2. sezon ne zaman başlıyor? Netflix Narcos: Mexico yeni sezon fragmanı, konusu ve yayın tarihi
Acun Ilıcalı Elazığ depremi Tek Yürek kampanyasıyla kaç para bağış topladı?
Ebebek Şubat 2020 indirim kampanyası
Günlük burç yorumları 4 Şubat 2020 Salı - Yıldız falınız ve astrolojik günlük falınıza göre yeni günde neler yaşayacaksını?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.