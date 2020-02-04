Adana Demirspor'un ara transfer döneminin son gününde kadrosun kattığı Tarık Çamdal'ın maaşı herkesi şaşırttı.
04 Şubat 2020 Salı 09:36
2014-2015 sezonu öncesinde Eskişehirspor'dan 4 milyon 750 nin Euro'ya transfer olan Tarık Galatasaray'da yaklaşık 5.5 milyon Euro kazandı.Adana Demirspor başkanı Murat Sancak yaptığı açıklamada ''Tarık Çamdal ile asgari ücret üzerinden anlaştık. Tarık boş mukaveleye imza attı Uğur hoca oynatmak isterse oynatır karar kendisinindir'' dedi
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