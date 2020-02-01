Tarık Çamdal TFF 1. lig'e transfer oldu

TFF 1. Lig'te şampiyonluk hedefi olan ve süper Lig'e çıkma hesapları yapanile yollarını ayrıran'ı kadrosuna kattı. Adana Demirspor 28 yaşındaki oyuncu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını Futbol Federasyonuna bildirdi.