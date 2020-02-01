Tarık Çamdal TFF 1. lig'e transfer oldu

Tarık Çamdal Antalyaspor ile sözleşmesinin fesh etmesinin ardından 1.lig ekibi Adana Demirspor ile anlaştı.
01 Şubat 2020 Cumartesi 14:05
TFF 1. Lig'te şampiyonluk hedefi olan ve süper Lig'e çıkma hesapları yapan Adana DemirsporAntalyaspor ile yollarını ayrıran Tarık Çamdal'ı kadrosuna kattı. Adana Demirspor 28 yaşındaki oyuncu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını Futbol Federasyonuna bildirdi.
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