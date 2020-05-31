Tayfun Korkut'un Fenerbahçe açıklaması

Stuttgart teknik direktörü Tayfun Korkut adının bir süredir Fenerbahçe ile anılması ile ilgili açıklama yaptı.

Tayfun Korkut'un Fenerbahçe açıklaması
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Uzun süredir kariyerine Almanya’da  devam eden ve önemli kulüplerde görev yapan, son olarak Stuttgart ile Bundesliga’da başarılı bir grefik yakalayan Tayfun Korkut geleceği ile ilgili açıklamalar yaptı.

S Sport canlı yayınında yöneltilen soruları yanıtlayan Korkut, hakkında çıkan Fenerbahçe iddilarını da yanıtladı. 46 yaşındaki çalıştırıcı “Türkiye’de bir takım çalıştırmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Kulübün ve benim düşüncelerimin bir araya gelmesi lazım. Onu sağlayabilirsek her şey olabilir” cevabını verdi.

Fenerbahçe büyük bir kulüp 

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından adı ciddi şekilde Fenerbahçe ile anılmaya başlayan Tayfun Korkut o iddialara şöyle yanıt verdi; “Fenerbahçe ile görüşmem olmadı. Resmi teklif de almadım. Herhangi bir yorum da yapmadım. Fenerbahçe camiasına karşı büyük bir saygım var çünkü. Herhangi bir spekülasyona yol açmak istemediğim için bu konuda yorum yapmam doğru olmaz”


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