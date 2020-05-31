Tayfun Korkut'un Fenerbahçe açıklaması

Uzun süredir kariyerine Almanya’da devam eden ve önemli kulüplerde görev yapan, son olarak Stuttgart ile Bundesliga’da başarılı bir grefik yakalayan Tayfun Korkut geleceği ile ilgili açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe büyük bir kulüp
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından adı ciddi şekilde Fenerbahçe ile anılmaya başlayan Tayfun Korkut o iddialara şöyle yanıt verdi; “Fenerbahçe ile görüşmem olmadı. Resmi teklif de almadım. Herhangi bir yorum da yapmadım. Fenerbahçe camiasına karşı büyük bir saygım var çünkü. Herhangi bir spekülasyona yol açmak istemediğim için bu konuda yorum yapmam doğru olmaz”