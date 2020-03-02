Tek başına Muriç yetmedi

25 yaşındaki Kosova'lı golcünün son haftalardaki performansı konuşulurken Antalyspor karşılaşmasında suskunluğunu bozdu ve takımını 1-0 öne geçiren golü attı, Muriç'in gol attığı her öaçı kazanan'de bu sefer işle istenildiği gibi gitmedi ve Mruiç'in gol attığı bir öaçta puan kaybederek bu sezon bir ilk yaşamış oldu.