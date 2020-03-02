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Tek başına Muriç yetmedi

Sezon başından beri Vedat Muriç'in gol atma başarısı gösteriği 10 karşılaşmadan galip ayrılan Fenerbahçe'de bu seri Antalya maçında bozuldu.

02 Mart 2020 Pazartesi 10:44
Tek başına Muriç yetmedi

25 yaşındaki Kosova'lı golcünün son haftalardaki performansı konuşulurken Antalyspor karşılaşmasında suskunluğunu bozdu ve takımını 1-0 öne geçiren golü attı, Muriç'in  gol attığı her öaçı kazanan Fenerbahçe'de bu sefer işle istenildiği gibi gitmedi ve Mruiç'in gol attığı bir öaçta puan kaybederek bu sezon bir ilk yaşamış oldu.

Anahtar Kelimeler:
AntalyasporFenerbahçeGölVedat Muriç
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