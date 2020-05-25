Teklif gelirse Alan Mozo'yu Galatasaraya satabiliriz

Meksika basınından yer alan transfer haberinde ismi Galatasaray ile anılan Alan Mozo hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Teklif gelirse Alan Mozo'yu Galatasaraya satabiliriz
    Abone Ol:

Galatasaray'da sözleşmesi sona erecek olan Mariano'nun yerine sağ bek arayışıları devam ediyor.

Daha önce Meksika basınında, Galatasaray'ın UNAM Pumas forması giyen Alan Mozo'yu takip ettiği duyurulmuştu, bu kez farklı bir iddiada bulunuldu.

Bu yeni haberde UNAM Pumas Kulübü'nün, Galatasaray'dan henüz transfer için teklif gelmediğini ancak şartların uygun olması halinde Mozo'nun transferine izin vereceği belirtildi.

Haberde, uzun yıllardır kulüp felsefesi oyuncu yetiştirip gelir elde etmek olan Pumas yetkililerinin, teknik kadro ile görüşüp Mozo'nun ayrılması durumunda onun yerine yeni bir transfer yapacakları da ifade edildi.  

Sağ bek Alan Mozo, 2018 yılından beri altyapısında yetiştiği UNAM Pumas'ta oynuyor. 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon 27 resmi maçta sahaya çıktı.

Kulübü ile 3 senelik daha kontratı bulunan genç oyuncu, 2 kez de Meksika Milli Takımı'nda forma giydi.  


YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Günlük Burç Yorumları 26 Mayıs 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Netflix Party nedir, nasıl kullanılır? Arkadaşınızla aynı anda film ya da dizi izleyerek sohbet edin
2020 MSÜ Askeri lise başvuru tarihi ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi Sınav tarihi
MEB 2020 Öğretmen LGS sınav görevi başvuru tarihi
Günlük Burç Yorumları 25 Mayıs 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Maraşlı dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Yeni dizi Maraşlı'nın kanalı belli oldu!
Günlük Burç Yorumları 24 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Badem yağı saça nasıl uygulanır? Badem yağı ile saç bakımının faydaları
Yüz kızartıcı suçlar bekçi olmaya engel midir? Yüz kızartıcı suçlar nelerdir?
Instagram canlı yayın rekoru şuanda kaç?Türkiye Instagram canlı yayın rekoru kimde? Dünya’da en çok izlenen canlı yayın kaç?
Çav Bella ne demektir? Çav bella kelime anlamı nedir? Çav bella şarkısı sözleri
Kanal D sahur programı sunucusu Fatih Çıtlak kimdir? Fatih Çıtlak nasıl kilo verdi?
Kırtasiye Yardımı nedir? 2020 2021 eğitim yılı kırtasiye yardımı ne kadar oldu?
Yavru kedi tuvalet eğitimi nasıl verilir, tuvalete nasıl alıştırılır?
Bekçi nasıl olunur? Bekçi olmak için gerekli şartlar ve mezuniyet şartı nedir?
36 ay vadeli temel ihtiyaç desteği başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar açıklandı mı?
2020 Yılı KPSS ortaöğretim sınavı’nın yeni tarihi ne zaman? 2020 ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanır?
Pandemi Yardımı son başvuru tarihi ne zaman, son başvuru tarihi belli oldu mu? 1000 TL sosyal yardım parası son başvuru tarihi
Güldür Güldür Show oyuncuları karakter ve gerçek isimleri nelerdir?
1 Milyon Yazılımcı projesi nedir, başvuru nasıl yapılır? BTK Akademi başvuru ekranı ve eğitim süreci
Doğalgaz faturası hesaplama nasıl yapılır? Ortalama doğalgaz faturası hesaplaması