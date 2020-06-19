TFF 1. Lig Erzurumspor-Eskişehirspor maçı öncesi stadyum personeline Covid-19 testi yapıldı.

Koronavirüs pandemisinden dolayı bir süredir oynanmayan ligler tedbirlerle başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında TFF 1. Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Erzurumspor-Eskişehirspor maçı öncesi stadyumda görev yapan personele Covid-19 testi yapıldı. Bu karar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınmıştı.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında yarın akşam saat 20:00'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak olan Erzurumspor-Eskişehirspor maçı öncesinde stadyumda görev yapan 25 personele Covid-19 testi yapıldı. Yapılan testlerin tümü negatif çıktı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, ''Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu ortaklığında alınan kararlar doğrultusunda stadyum görevlilerine test yapıldı. Tüm testlerin negatif çıkması bizi de sevindirdi. Umuyoruz ki futbol eskisi gibi seyircili olur'' dedi.