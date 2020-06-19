İstanbul 21°
sağanak
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113612
ALTIN
384.129
DOLAR
6.8443
STERLİN
8.4679
EURO
7.6699
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske cezası kararı!
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske...
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...
Koronavirüs aşısında son dakika gelişmesi! İşe yararsa seri üretime geçecek
İşe yararsa seri üretime geçecek

TFF 1. Lig Erzurumspor-Eskişehirspor maçı öncesi stadyum personeline Covid-19 testi yapıldı.

Koronavirüs pandemisinin normale dönmesiyle futbol ligleri tedbirlerle başladı. TFF 1. Lig Erzurumspor-Eskişehirspor maçı öncesi stadyumda görev yapan personele Covid-19 testi yapıldı.

19 Haziran 2020 Cuma 23:19
TFF 1. Lig Erzurumspor-Eskişehirspor maçı öncesi stadyum personeline Covid-19 testi yapıldı.
Takip Et:

Koronavirüs pandemisinden dolayı bir süredir oynanmayan ligler tedbirlerle başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında TFF 1. Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Erzurumspor-Eskişehirspor maçı öncesi stadyumda görev yapan personele Covid-19 testi yapıldı. Bu karar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınmıştı.


TFF 1. Lig'in 29. haftasında yarın akşam saat 20:00'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak olan Erzurumspor-Eskişehirspor maçı öncesinde stadyumda görev yapan 25 personele Covid-19 testi yapıldı. Yapılan testlerin tümü negatif çıktı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, ''Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu ortaklığında alınan kararlar doğrultusunda stadyum görevlilerine test yapıldı. Tüm testlerin negatif çıkması bizi de sevindirdi. Umuyoruz ki futbol eskisi gibi seyircili olur'' dedi.


Son Güncelleme: 19.06.2020 23:19
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Norwich City-Southampton mücadelesinin galibi 3-0 ile deplasman ekibi oldu
Norwich City-Southampton mücadelesinin galibi 3-0 ile deplasman ekibi oldu
Tottenham ile Manchester United Şampiyonlar Ligi için kozlarını paylaşacak. Tottenham-Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...
Tottenham ile Manchester United Şampiyonlar Ligi için kozlarını paylaşacak. Tottenham-Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...
Sevilla - Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Sevilla - Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Göztepe'de flaş ayrılık! Leo Schwechlen sözleşmeyi tek taraflı feshetti
Göztepe'de flaş ayrılık! Leo Schwechlen sözleşmeyi tek taraflı feshetti
UEFA 2021 Şampiyonlar Ligi Finalini İstanbul'a Verdi
UEFA 2021 Şampiyonlar Ligi Finalini İstanbul'a Verdi
Deportivo Alaves-Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? La Liga heyecanı devam ediyor.
Deportivo Alaves-Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? La Liga heyecanı devam ediyor.

Popüler Haberler

Bimde satılan indirimli Tefal düdüklü tencere 2020 kullanlardan yorumlar
ŞOK Market 10 Haziran 2020 Aktüel indirimli ürünler kataloğu
A101 11 / 17 Haziran 2020 Haftası Aktüel indirimli ürünler kataloğu
Bim'de satılan philips epilasyon cihazı yorumları
Günlük Burç Yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
A101 aktüel 4 - 10 Haziran 2020 indirimli ürünler kataloğu
BİM haftanın indirimli ürünler kataloğu 2 Haziran 2020
Günlük Burç Yorumları 2 Haziran 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 1 Haziran 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 31 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
THY uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY uçuşa başlama tarihleri belli oldu
Kuruluş Osman 20. bölümüyle nefes kesti. Osman Bey tuzağa düştü.
Eş borcundan eve icra veya haciz konabilir mi?
Denizbank Tobb esnaf nefes kredisi son başvuru tarihi
Erik meyvesinin faydaları ve besin değerleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.