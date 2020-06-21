TFF 1. Lig'in 29. haftasında Altay ile Akhisarspor karşı karşıya geliyor. Konuk ekip maça birçok futbolcusundan yoksun çıkacak

TFF 1. Lig'in 29. haftasında iki Ege ekibi Altay ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Koronavirüs nedeniyle 3 aydır oynanmayan TFF 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ancak Akhisarspor maça önemli isimlerinden yoksun çıkmak zorunda kaldı. Çünkü teknik direktör Yılmaz Vural, futbolcular Ergin Keleş, Burhan Eşer ve Vrsajevic ile Yardımcı Antrenör Muhammed Türkmen'in koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bundan dolayı bu isimler karantinaya alındı.

Yardımcı Antrenör Mehmet Demirtaş ile sahaya çıkmak zorunda kalan Akhisarspor'da 12 kişide koronavirüs tespit edilmişti. Akhisarspor'da ayrıca Hasan Ali, Alperen ve Muhammet Reis sakatlıklarından dolayı maça çıkamadılar. Manisa ekibi eksiklerini alt yapıdan A takıma çıkarıdğı genç oyuncular Doğukan Nelik, Halil Yeral ve Ali Kaan Güneren ile tamamladı.

Altay takımında Kerim yedek kulübesinde oturdu. İlk 11'de ise tecrübeli isim İbrahim Öztürk'e şans verildi. Abdülhamit sağ bekte, Erhan ise sağ açıkta görev aldı. Ön liberoda da değişikliğe giden Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Segbefia'nın yerine Yılmaz'ı tercih etti.